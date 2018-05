Do martohet Çiljeta? “Ku më lë ai mua, edhe kur ikën më thotë hap kameran të shoh me kë je”

Ajo flet per here te pare per planet per martese. Çiljeta Xhilaga e ftuar këtë të hënë “Në Kurthin e Piter Pan” në Televizionin Klan, tha se ai është mashkulli i jetës së saj. E teksa ishte në skenë, asaj nuk iu desh që t’i përgjigjej vetëm pyetjeve të fëmijëve të spektaklit, por edhe ato të djalit të saj.

Fillimisht fëmijët e pyetën Çiljetën nëse do të martohet.

“Unë e kam një burrë të vogël të shtëpia me emrin Fernando, që ai edhe kur ikën te gjyshja më merr në telefon dhe më thotë hape pak kamerën të shoh me kë je te shtëpia… le që s’më le të martohem mua ai”, tha Çiljeta me shaka.

Në këtë moment në skenë erdhi pikërisht Fernando. Prezantuesja Alketa Vejsiu i sugjeroi që ta pyete Çiljetën nëse do t’i bënte një motër apo një vëlla.

“Vëlla” tha Fernando duke iu drejtuar nënës së tij me një dëshirë, më shumë sesa një pyetje.

Në këtë pikë Çiljeta tha: “Një vëlla do? po kismet…”.