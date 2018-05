Çfarë po ndodh mes Erës dhe Ronaldinhos?

“Live it up” është kënga himn i Kampionatit Botëror të Futbollit 2018, një bashkëpunim mes këngëtarit Nicky Jam, Will Smith dhe këngëtares shqiptare Era Istrefi. E ndërsa kënga ka pushtuar mbarë globin, tanimë po punohet për xhirimet e videoklipit, ku do të marin pjesë edhe futbollistët e Kampionit Botëror.

Ishte futbollisti Ronaldinho, i cili ka publikuar një foto nga sheshi i xhirimit, pikërisht në të njëjtin vend që Era publikoi foton, të cilën e fshiu më pas. Përkrah postimit Ronaldinho shkruan se mezi pret të publikohet himni i Fifa 2018. Ky postim është mirëpritur nga këngëtarja shqiptare, e cila i ka lënë në koment futbollistit disa zemra. Mesa duket, ata janë miq të mire tashmë.