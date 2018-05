Pak orë para protestës së opozitës, Berisha thirrje të fortë: E tërë Shqipëria

Kur kanë mbetur dhe pak orë bga mbajtka e protestës së opozitës, ish-kryeministri Sali Berisha më anë të një fotoje ka bërë edhe një herë thirrje për të gjithë shqiptarëve për të marrë pjesë .Edhe njëherë ish-kryeministri nuk heq sorë nga thirrja për revoltë.

“Neser ne ora 11:00, ne bulevardin Deshmoret e Kombit e tere Shqiperia ne revolte! Sb”, shkruan Berisha.

“Neser me 26 maj Shqiperia ne revolte!! sb”, me kete thirrje ish kryeministri Sali Berisha ka ftuar qytetaret te marrin pjese ne protesten e lajmeruar nga opozita, ku do te kerkohet doreheqja e ministrit te Brendshem Fatmir Xhafaj, pas publikimit te audiopergjimit ku bashkepunetori X, apo Babalja, degjohet me nje person teksa flet per pazare droge, qe PD pretendon se eshte zeri i Agron Xhafajt, vellait te ministrit.

Kjo thirrje e Berishes vjen pak ore para protestes. Teksa eksponente te PD kane thene se protesta do te jete e qete.