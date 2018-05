Albëria tregon fillimet e vështira në SHBA: “Anxhelina më tha të shesim krepa”

Prej disa vitesh, këngëtarja Albërie Hadërgjonaj ka lënë Shqipërinë, për tu zhvendosur në New York. Në një intervistë në emisionin “Top Show”, ajo rrëfeu vështirësitë që hasi në një shtet të huaj, ku ishte pa asnjë mbështetje, vetëm me vajzën e saj Anxhelina.

“Kur jam zhvendos në Amerika kam punuar si dado, kam pastruar shtëpia, kam bërë gjithçka për të mbijetuar në një vend tjetër. Tani unë shes shtëpia në Amerikë. Puna është nder, edhe të bësh dy – tre punë në ditë. Unë kisha 10 mijë dollarë me vete kur u nisëm përpara gjashtë vitesh, 10 mijë Anxhelina, disa i kisha marë te një shoku im” – tregoi Albëria Hadërgjonaj.

Rikthimin në Shqipëri, këngëtarja e hitit “Asnjëherë” e mendoi disa herë, por ishte Anxhelina, ajo që i jepte forcë.

“Shkojmë në Amerikë dhe nuk po gjenim shtëpi sepse gjithçka lidhej me kreditin bankar që ke, unë nuk kisha asgjë. Ishte një agjent shqiptar që na gjeti në shtëpi, e i lutem ta mar shtëpinë, por më thotë se është e pamundur. I hapa ‘Youtubin’, e i thashë se jam artistike. Nuk jemi popull kot. Më lejoi ta merja shtëpinë, me kushtin që duhet ta paguaja për një vit. Qyqa ikën lekët, mendova, tani do rri pa bukë. Është traumë kur ngel pa para, është problem i madh. Kur ke besim në vetvete çan male dhe dete, nuk ka çfarë të ndal. U sistemuan në shtëpi, blem një dyshek me Anxhelinën, edhe e vendosëm në tokë. Mirëpo mbetëm pa para. Ishte Anxhelina, ajo që më tha: ‘Marim qumësht, marim edhe miell dhe bëjm krepa’. Anxhelina, është fëmijë me këmbë në tokë. Ti mos e vrit mendjen, i thashë se do të gjej unë punë. E nisa të këndoj edhe në dasma” –tregoi Albërie Hadërgjonaj.