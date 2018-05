Alban Dudushi flet për divorcin me ish-bashkëshorten: “U mërzitëm me njëri-tjetrin”

Moderatori Alban Dudushi, ishte i ftuar ditën e sotme përballë gazetarëve të vegjël në emisionin “Në kurthin e Piter Pan”. Vogëlushët treguan interes për arsyet se përse Albani, vendosi të ndahej nga bashkëshortja e tij e parë me të cilën ka edhe një vajzë.

I gjendur përballë kësaj situate, Albani u mundua t’ia shpjegonte fëmijëve se çfarë ndodh mes dashurisë së të rriturve.

“Unë me gruan time duheshim shumë por ndodh që kur je i rrritur ashtu edhe si të vegjëlit, edhe të rriturit merziten me njëri- tjetrin, nuk është fundi i botës. Por e rëndësishme është ti mbajnë gjërat e bukura dhe ta ruajnë at pjesë të bukur që kanl pasur me njëri- tjetrin. Ne kemi kaluar gjëra të bukura bashkë, kemi një vajzë shumë të bukur bashkë” – tregoi moderatori.