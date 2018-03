Zbardhet përgjimi i hoxhës, videon e nuses vrasëse e pa edhe burri i viktimës. Ja pse nuk reagoi

Dalin detaje te reja për ngjarjen ku nusja vrau vjehrrën e saj duke e helmuar me fostoksinë ne zonen e Kamzes ne Tirane. Hoxha Hysen Shehu ka rrëfyer se ngjarjen e dinte edhe bashkeshorti i të ndjerës. Këto dëshmi hoxha i ka dhënë gjatë një takimi që djali i viktimës ka zhvilluar me të për llogari të hetimit.

Oltion Lami i cili ka bashkëpunuar me organet e drejtësisë për llogari të hetimit, ka pranuar të takojë hoxhën Hysen Shehu, duke mbajtur përgjues me vete.

Pa ditur se po regjistrohej, Shehu ka rrëfyer se kush tjetër kishte dijeni për videon që ai kishte bërë. ABC News zbardh përmbajtjen e përgjimit ambiental të kryer në 2 Shkurt 2018 në zyrën e hoxhës, i njëjti ambient, ku Marjana Cmeta kishte rrëfyer se si kishte helmuar me fostoksinë në lëng frutash vjehrrën dhe më pas mbyti me duar.

PERGJIMET

Hysen Shehu: Le t’i djegi. Çfar kam tregu, s’kam tregu asgjë. Aq sa di ti, as shumë e as pak. Atë e di unë, i fut një dilit. Pse do kisha belanë unë. Unë dhe babi jot kur e pa shkon dhe e quan fakt të kry atje.

Oltion Lami: Pse e ka pa babi, e ka pa videon krejt?

Hysen Shehu: Po.

Oltion Lami: Me kë ka qenë?

Hysen Shehu: Ka qenë me këpucarin, me Benin, kupton.

Oltion Lami: Po.

Sipas dosjes hetimore, në deklarimet paraprake, hoxha Hysen Shehu ka pohuar se nuk i kishte marrë seriozisht fjalët e Marjana Cmetës gjatë rrëfimit të saj. Sipas tij, ajo duhet të kurohej nga një mjek psikiatër dhe për këtë shkak nuk ka vlerësuar se kishte të bënte me një akt kriminal të kryer prej saj.

Ai ka treguar se fillimisht videoregjistrimin ia kishte treguar Oltion Lamit, djalit të viktimës dhe më pas bashkëshortit të saj dhe xhaxhait të tij.