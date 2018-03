Xhemi merr një kuti surprizë, por brenda kishte fobinë e saj më të madhe

Këtë javë, në programin “Dua të të bëj të lumtur”, ishte e ftuar moderatorja shqiptare Xhemi Shehu. Ajo surprizoi një vajzë të vogël me emrin Ajsi e cila e kishte idhull moderatoren dhe donte të bëhej si ajo.

Por Arbana i kishte rezervuar një tjetër surprizë mikeshës së saj, pasi i solli në studio aktorët e “Portokallisë”. Këta të fundit i kishin sjellë një kuti Xhemit, për ta hapur live në emision. Kutia mbante emrin e aktores Renada Caci, e njohur si Luzja e Portokallisë.

Xhemi e parandjeu se kutia mund të kishte fobinë e saj më të madhe,

“O Zot nuk ka mundësi”, u shpreh Xhemi teksa vuri duart në kokë dhe refuzoi ta hapte pakon, por aktorët insistuan.

Më pas moderatorja e hapi dhe brenda ndodheshin disa kuti me shkrepëse të cilat Xhemi i ka fobi dhe madje nuk do t’ua dëgjojë as emrin.