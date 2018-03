Vrasja e biznesmenit në Dibër, zbulohet konflikti me autorin e liruar nga burgu

Autori i dyshuar për ekzekutimin e biznesmenit Elsi Kosiqi në Dibër, nuk është një person i panjohur për drejtësinë. Pak kohë më parë ai ishte liruar nga burgu, kurse me viktimën ishte konfliktuar edhe para 3 vitesh.

I dyshuari për ekzekutimin e biznesmenit të llixhave në Peshkopi, Mahmut Gega ra ne pranga mbremjen e djeshme.

Ai eshte banor në Okshatinë, një fshat në Njësinë Administrative Shupenzë, dhe mesohet se në vitin 2015 vetëm 21 vjeç, ishte konfliktuar me viktimën Elsi Kosiqi dhe çështja konsiderohej e mbyllur.

Në 3 tetor 2015 në rrugën Peshkopi – Maqellarë me mjetin e tij Audi u përplas me një Ford Galaxy. Në këtë aksident humbi jetën një grua.



Nuk dihen rrethanat se si Gega u dënua vetëm me 1 vit e gjysëm burg. Por i sapo liruar, katër ditë më pare ai iu rikthye konfliktit me Elsi Kosiqin.

Ky sherr u pasua me ekzekutimin e 32 vjeçarit pas mesnatës së hënë, në kohën kur ai po mbyllte portën e oborrit të shtëpisë së tij.

Autori ishte maskuar me shkurre dhe ruajti momentin më të favorshëm për ta qëlluar me automatik. Policia gjeti në vendin e ngjarjes dy gëzhoja, kurse Mahmut Gega u arrestua 20 orë pas krimit.