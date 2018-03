Virion Graçi i përvishet pedagogut Ermal Hasimes: Lan e lyen rrotën e pushtetarëve të rradhës

Pedagogu Ermal Hasimja, pak ditë më parë përmes rrjeteve sociale i ka kthyer përgjigje prindit të njërit prej nxënësve që mësojnë në shkollën e mesme jopublike të drejtuar prej tij.

“Lexova me vëmendje mesazhin tuaj me ankesat për notat e djalit. Siç e prisja, ju nuk keni ankesa për shkollën, por për notat. Për këtë arsye, vendosëm të ndërmarrim hapat e mëposhtëm për të rritur notat e djalit:

Çdo mëngjes para se të fillojë mësimi do shërbejmë djalit kafen e mëngjesit (me qumësht besoj) që të ndihet rnirë psikologjikisht. Pampersat besoj se ia ndërroni vetë.

Tri herë në ditë mësuesi i matematikës do t’i recitojë disa vargje rnagjike nga një libër rnagjish egjiptiane, ndërsa mësuesja e gjuhës do këndojë yshtje kundër syrit të keq”, shkruan Hasimja në rrjetin social, duke iu përgjigjur prindit.

Por kjo përgjigje e Hasimes ka shkaktuar reagime në rrjet, një prej të cilëve edhe të shkrimtarit dhe pedagogut Virion Graçi.

“Mund ta supozonim të tillë autorin e përgjigjes fenomenale sikur të mos e njihnim prej vitesh si opinionist televiziv së pari, ku lan e lyen me koleget e tij analistë rrotën e pushtetarëve të radhës ndaj të cilëve kurrë nuk e ka shqiptuar dot një kritikë, një ironi, një pamflet satirik; kurrë nuk e ka thurur dot një parodi anti utopike sikundër ia qëndisi publikisht nxënësit të shkollës së tij: këshilla poshtëruese, alternativa tallëse e perqeshëse për secilen nga lendet ku fëmija meton të formohet e të përparojë”, shkruan Graçi.

Postimi nga Ermal Hasimja

Pedagogu Ermal Hasimja, njëkohësisht drejtues i shkollës së mesme “Ernest Koliqi”, i ka kthyer një përgjigje fenomenale prindit të njërit prej nxënësve që mësojnë në shkollën e tij.

Si duket prindi ka patur kërkesa më tepër seç fëmija meriton, dhe ka marrë këtë përgjigje:

I dashur prind

Lexova me vëmendje mesazhin tuaj me ankesat për notat e djalit. Siç e prisja, ju nuk keni ankesa për shkollën, por për notat. Për këtë arsye, vendosëm të ndërmarrim hapat e mëposhtëm për të rritur notat e djalit:

Çdo mëngjes para se të fillojë mësimi do shërbejmë djalit kafen e mëngjesit (me qumësht besoj) që të ndihet rnirë psikologjikisht. Pampersat besoj se ia ndërroni vetë.

Tri herë në ditë mësuesi i matematikës do t’i recitojë disa vargje rnagjike nga një libër rnagjish egjiptiane, ndërsa mësuesja e gjuhës do këndojë yshtje kundër syrit të keq.

E udhëzuam mësuesen e fizikës që pasi të shpjegojë mësimin për gjithë klasën, të bëjë një shpjegim në version hip-hop ekluzivisht për djalin tuaj (meqë ndryshe nga nxënësit e tjerë që ka. për modele frymëzues shkencëtarë e sipërmarrës, diali juaj ka model Noizin dhe Stresin).

Meqë ju këmbëngulni se nuk duhet t’i lodhim fëmijët me shkencë mësuesja e kimisë tani e tutje do ta pyesë vetëm për efektet e Redbullit dhe patatinave mecjenëse kemi konstatuar se këto i njeh më mirë se lëndën.

Nëse këto masa nuk funksionojnë kemi vendosur që t’ju emërojmë Juve personalisht Kryevlerësues të djalit tuaj dhe t’u japim të drejtën e vënies së notave. Natyrisht vetëm për djalin tuaj, sepse prindërit e tjerë kanë qëlluar të përgjegjshëm.

Meqënëse po ju plotësojmë ëndrrën tuaj në sirtar për të patur një fëmijë të shkëlqyer me nota pa u lodhur me librat në këmbim ju kërkojmë një nder. Kur djali të mbarojë universitetin e të bëhet mjek, siç ëndërroni ju, ju lutemi të na njoftoni në cilin spital do t’i gjeni punë më mik. Thjesht ta dimë se njerëz jemi e na verbon shejtani sytë e na çon te ai spital dhe marrim më qafë veten a familjen. Faleminderit për bashkëpunimin.

Ermal Hasimja

Postimi nga Virion Graçi

Jo pa lemeri me del para sysh admirimi e afirnimi i rrjeteve sociale e mediave elektronike per te quajturen prej tyre “pergjigja fenomenale e pedagogut,” – nje leter satirike drejtuar nje prindi i cili i paska kerkuar nota te mira per femijen e tij shkolles ku ky pedagogu i pergjigjes fenomenale ka pozite drejtuese.

Pergjigja fenomenale qe ka perdellyer e rekrutuar shpirterisht jo pak shqiptare e shqiptarka humorhamës, eshte e karakterizuar nga nje sinqeritet tartufian i llojit rrefyes/pendestar “kapa nje plesht e me shume inat e vrava.” Ne fakt, ky autori i pergjigjes fenomenale nuk tregohet i penduar si Tartufi per vrasjen e pleshtit, por krenar, pafundesisht triumfues per shtypjen e pleshtit nen thundren e ironise se tij cinike.

Nuk i jap aspak te drejte prindit, ndonese ai eshte dyfish i vjedhur; 1- nga shteti qe ia merr taksat por nuk ia garanton shkollen e mire publike; dhe -2- nga privati, nga arsimi jo publik qe komunikimin arrogant me prindin arrogant e naiv e ben flete-rrufe publike per te treguar lartesi parimore (?), pavaresi intelektuale (?), standard pedagogjik (?) Mund ta supozonim te tille autorin e pergjigjes fenomenale sikur te mos e njihnim prej vitesh si opinionist televiziv se pari, ku lan e lyen me koleget e tij analiste rroten e pushtetareve te radhes ndaj te cileve kurre nuk e ka shqiptuar dot nje kritike, nje ironi, nje pamflet satirik; kurre nuk e ka thurur dot nje parodi anti utopike sikunder ia qendisi publikisht nxenesit te shkolles se tij: keshilla poshteruese, alternativa tallese e perqeshese per secilen nga lendet ku femija meton te formohet e te perparoje.