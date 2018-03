Takimi me Kim Jong Un? Shefi i CIA-s: Trump nuk luan teatër, ja çfarë kërkon

A do të sjellë një zgjidhje diplomatike të problemeve apo gjërat do të mbesin njësoj? Kjo është pyetja që shumë shtrojnë, gjithnjë nëse Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump do të takohet me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, apo “njeriun e vogël raketë”, siç ai e quante.

Në lidhje me këtë takim ka folur sot për “U.S.News” shefi i CIA-s, Mike Pompeo, i cili ka thënë se “Gjithçka po ndodh nuk është një teatër. Trump ka për qëllim të zgjidhë problemet”.

Sipas tij, “Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin që Pheniani të ngrijë testet bërthamore dhe ato me raketa. Objektivi është një denuklarizim total dhe i verifikueshëm”,- shpjegoi Pompeo.

Megjithatë nuk është ende e qartë nëse Kim Jong Un-i është i gatshëm të braktisë arsenalin e tij bërthamor si dhe nuk dihet se çfarë ai pret në këmbim nga Presidenti Trump. Nuk dihet gjithashtu se çfarë do të lëshojë Presidenti Trump, i cili e përshkruan veten si një mjeshtër të negocimit.

Lajmin për takimin mes tyre e njoftoi këshilltari koreanojugor për sigurinë, Chung Eui Yong. Ai u shpreh se Kim e ka ftuar presidentin amerikan dhe ai e ka pranur ofertën. Takimi pritet të zhvillohet deri në muajin maj.