Bastisen banesat e 11 zyrtarëve, prokuroria sekuestron tokat e vjedhura në Lezhë

Ne mesnaten e se premtes policia ka bastisur banesat e 11 personave qe kane mbetur pa u arrestuar ne lidhje me skandalin e tokave ne bregdetin e Lezhes. Nderkohe me heret prokuroria ka sekuestruar trojet e tjetersuara ne bregdetin e Lezhes se bashku me transaksionet qe kane sherbyer per realizimin e krimit.

Deklarata e Prokurorise: Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë mbi bazën e materialit kallëzues të dërguar nga Prokuroria e Përgjithshme me shkresën nr.800/1, datë 26.07.2017, kallëzim i paraqitur pranë këtij institucioni më datë 05.09.2017 ka regjistruar procedimin penal nr.605, viti 2017 për veprën penale të “Falsifikimit të dokumentave”, parashikuar nga neni 186 i K.Penal. Më pas me vendimin e datës 16.02.2018 është bërë regjistrimi edhe për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës “, parashikuar nga neni 248 i K.Penal.

Gjithashtukjoprokurorikaregjistruaredheprocedimin penal nr.671 nëdatë 15.09.2017, i cilikafilluarpombibazëtëdenoncimevetështetasvetëndryshëmpërsipërfaqe toke tëpërfituarnëvendin e quajturRana e Hedhun.

Tëdykëtoprocedimejanëbashkuarnënjëprocedimtëvetëm me numër 605 tëvitit 2017.

Procedimi penal ështëregjistruarmbibazën e kallëzimit penal tëbërëngashtetastëndryshëmpërtjetërsim prone nëzonënbregdetaretëLezhës, Mali i Shëngjinitdhe Mali i Rencit, tevendi i quajturRana e Hedhun.

Përkëtopronaprokuroriakavendosursekuestro preventive.

ProkuroriaPranëGjykatëssëShkallëssëParëLezhëurdhëroizbatimin e vendimit penal nr. 86, datë 15.03.2018 tëGjykatëssëRrethitGjyqësorLezhëpër:

1. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinFran Frrokaj-kryetar i BashkisëLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunimdhe “Falsifikimtëdokumentave” (ekzekutuar).

2. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinEnverHafizi-nënkryetar i BashkisëLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunimdhe “Falsifikimtëdokumenteve”(ekzekutuar).

3. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest nështëpi” parashikuarnganeni 237 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarënGjelinaBacaj-përgjegjëse e seksionittëkadastrëspranëBashkisëLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunimdhe “Falsifikimtëdokumenteve” (ekzekutuar).

4. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest nështëpi” parashikuarnganeni 237 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarënJ.M.-ish-specialistepranësektorittëkadastrësnëBashkinëLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunimdhe “Falsifikimtëdokumenteve”.

5. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinArdenisHaxhia-jurist pranëBashkisëLezhë-“Falsifikimtëdokumenteve”(ekzekutuar).

6. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinGjokNdoka-Kryetar i KëshillittëQarkutLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunimdhe “Falsifikimtëdokumenteve”(ekzekutuar).

7. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinDilaverNeli-specialist pranëKëshillittëQarkutLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunimdhe “Falsifikimtëdokumenteve”(ekzekutuar).

8. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinE.L.-ish-Sekretarpranëish-KomunësShëngjin, Lezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunimdhe “Falsifikimtëdokumenteve”.

9. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinA.D.-ish-regjistruespranëZVRrP.PLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunim.

10. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinE.J.-ish-jurist pranëZ.V.Rr.P.PLezhë-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunim.

11. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinEnkelejdZefi-inxhinierndërtimipranëZVRrPPLezhë,hartograf-“Shpërdorimdetyre” nëbashkëpunim(ekzekutuar).

12. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinB.C.-jurist pranë ZVRR.P.P.Lezhë-“Shpërdorimdetyre”nëbashkëpunim.

13. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest nështëpi” parashikuarnganeni 237 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinM.Gj.-topografe-“Falsifikimtëdokumentave”.

14. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinF.F.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

15. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinN.F.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

16. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinGj.(V.) F.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

17. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinM.F.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

18. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinL.F.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

19. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinV.Gj.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

20. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinPjetërGjoni-“Falsifikimtëdokumenteve” (ekzekutuar).

21. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinZ.Gj.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

22. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest në burg” parashikuarnganeni 238 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinR.M.-“Falsifikimtëdokumenteve”.

23. Caktiminsimasësigurimi personal “Arrest nështëpi” parashikuarnganeni 237 tëK.Proc.Penale, përtëdyshuarinL.P.-punonjëstopograf (pensionistqëngaviti 2007)-“Falsifikimtëdokumenteve”.

-ShtetasveGjelinaBacaj, J.M., M.Gj.,L.P.dheF.F.t’ubëhet i diturdetyrimipërmos u larguarngabanesat e tyre.

Nëfazën e hetimeveparaprakeGjykata e ShkallëssëParëLezhë me vendiminnr.304, datë 25.11.2017, kavendosur:

1. Pranimin e kërkesës

2. Vendosjen e sekuestros preventive mbipasuritë e paluajtshme:

• Pasuria me nr. 938/4 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 10 me sipërfaqe totale 210.306 m2 si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

• Pasuria me nr. 959/1 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 10 me sipërfaqe 7382 m 2. si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

• Pasuria me nr. 552/2 zona kadastrale 2569, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 216 me sipërfaqe 16107 m 2, si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

• Pasuria me nr. 821/19 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 42 me sipërfaqe 25296 m 2, si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

• Pasuria me nr. 921/18 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 131 me sipërfaqe 25146 m 2, si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

Gjykata e ShkallëssëParëLezhë me vendimin nr.53, datë 16.11.2017 kapranuarkërkesën e ProkurorisëLezhëdhekavendosurmasën e sekuestrospreventimepërnjësipërfaqe toke prej 13 730 m2, pronë e regjistruarnëpronësitështetasitZefNdueGjini, regjistrim i ciliështëbërënëbazëtëaktittëmarrjessëtokësnëpronësi nr.5594, lëshuarnëdatë 06.09.2003 Mali i Shëngjinit.