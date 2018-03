Sondazhi i fundit, Berlusconi drejt fitores në zgjedhje në Itali

Nga sondazhi i fundit i kompanisë prestigjoze Piepoli lidhur me zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen në Itali, partia Forza Italia e Silvio Berlusconit duket se do të jetë padyshim forca e parë politike dhe koalicioni fitues.

Në fakt sipas sondazhit, më 1 mars rezulton se qendra e djathtë do të marrë nga 269 deri në 299 mandate, ndërsa qendra e majtë që qeveris aktualisht vendin, 124-155 mandate.

E majta italiane, e udhëhequr nga Partia Demokratike e Matteo Renzit ka pësuar një rënie të ndjeshme në pëlqime.

Ndërkohë që mbetet një faktor përcaktues partia Pesë Yjet, e udhëhequr nga Luigi Di Maio.

Lëvizja Pesë Yjet mund të marrë 156 deri në 186 mandate, por kjo forcë politike është e paparashikueshme për ta llogaritur si forcë e mundshme qeverisëse, për faktin se deri tani nuk ka pranuar të bëjë asnjë koalicion me forcat tradicionale politike dhe pse në zgjedhjet e fundit parlamentare u shpall si forca e parë politike.

Megjithatë kjo nuk i jep gjithsesi garancinë për të qeverisur Italinë ish-kryeministrit, pasi sipas sondazhit i mungojnë edhe 17 mandate pë një siguri të tillë.

Vlen të theksohet se Silvio Belruskoni është i dënuar përjetësoisht me ushtrimin e funksioneve publike për shkak të një dënhimi penal për mospagim taksash, por tashmë ai e ka çuar çështjen në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg dhe është në pritje të një vendimi.