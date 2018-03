Skandalit i lobimit në SHBA, Donald Lu i shkon në zyrë Bashës

Ambasadori amerikan Donald Lu ka takuar paraditen e sotme kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, në selinë e PD.

Takimi vjen ne nje moment qe ka plasur debati lidhur me kontratat e lobimit te PD, qe jane hedhur dyshime per financim nga burime te paidentifikuara ruse.

Vetë kreu i PD i ka mohuar keto akuza, teksa kryeministri Edi Rama i ka kerkuar te shkoje ne prokurori te jape shpjegime per kete ceshtje.

Sa i perket publikimit te artikullit nga revista amerikane “Mother Jones”, qe nxori dolumentet, Basha eshte shprehur pak dite me pare ne studion e gazetarit Blendi Fevziu:

“Ky përkthim është i shtrembëruar ka qenë në duart e anëtarëve socialist të komisionit.

Partia Demokratike ka marrë dy lobistë me kontrata publike të finanacuara nga burimet e ligjshme të partisë demokratike dh të deklarauar në kqz. Ky lobist ka dhe dy marrëdhënie të tjera që po kështu i ka deklaruar ligjërisht dhe tani ky artikull i paguarr pjese e njee fushate të paguar nga Edi Rama. Muzin ka plotësuar detyrimet e tij ligjore përpara ligjit amerikan, PD ka plotesuar detyrimet e saj ligjore para ligjit shqiptar , amerikan dhe europian. Muzin ka deklaruar kontrata që përbehen nga dy pjesë, kontratat me Partine Demokratike dhe me palët e treta. PD dhe ene mbajme përgjegjësi dhe japim llogari për për të gjitha veprimet e kryera në emër të Partisë Demokrarike”.