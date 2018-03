“Shpërthen” Salianji: Ja pse nisi tani hetimi për zyrtarët në Lezhë

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji, i ftuar në emisionin “Studio e Hapur” të gazetares Eni Vasili ka reaguar ashpër teksa diskutohej për arrestimet masive të zyrtarëve në Lezhë.

Me tone të larta, deputeti i PD-së shprehet se arsyeja se pse nisën hetimet në Lezhë, është vetëm për të hequr vëmendjen nga peshku i madh, i cili është vëllai i kryeministrit Rama, Olsi Rama.

“E them unë pse nisën hetimet tani. Prokuroria do të heqë vëmendjen nga peshku i madh që është vëllai i tij Olsi Rama, që ka lidhje të drejtëpërdrejtë me drogën masive të sekuestruar në Maminas. E gjitha bëhet për të hequr vëmendjen”- është shprehur Salianji.