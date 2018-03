Hidhet shorti për çerekfinalet e Champions League në Nion të Zvicrës.

Real Madrid do të përballet me Juventues, ndërsa Barcelona me Romën.

Ky është viti i dytë radhazi që këto dy ekipe përballen me njëra-tjetrën, pasi finales së vitit të kaluar kur “Galaktikët” shpartalluan 4 me 1 “Zonjën e Vjetër”.

Ndërkohë, përballje tjetër interesante është edhe ajo mes Liverpool e Manchester City.

Përballjet mes ekipeve:

Barcelona – Roma

Sevilla – Bayern

Juventus – Real Madrid

Liverpool – Manchester City