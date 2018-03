Dekriminalizimi, prokuroria dërgon në gjyq ish-deputetin, ja si e fshehu arrestimin në Itali

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane ka mbyllur hetimet dhe ka derguar per gjykim proçedimin penal ne ngarkim te te pandehurit Sh.D, i akuzuar per

kryerjen e vepres penale “Falsifikimi i vulave, stampave dhe formulareve” parashikuar nga

neni 190 i Kodit Penal.

Kuvendi i Shqiperise me date17.12.2015 ka miratuar ligjin me nr.138 “Per garantimin e integritetit te personave qe zgjidhen, emerohen, ose ushtrojne funksione publike.

Ne zbatim te ligjit te sipercituar, i pandehuri, ne cilesine e deputetit te Republikes se

Shqiperise, ka qene i detyruar te plotesoje “Formularin e vetedeklarimit” me ane te te cilit

duhet te deklaronte ekzictencen ose jo te shkaqeve per te kandiduar, per te mos u zgjedhur, ose emeruar.

Nga kqyrja e formularit te vetedeklarimit te te pandehurit, vihet re se ky shtetas i eshte

pergjigjur me “JO” pyetjes nese eshte caktuar ndaj tij ndonjehere ndonje mase shtrenguese e sigurise personale ne fuqi, ose jo.

Referuar dokumentacionit te administruar ne pergjigje te leterporosise se autoriteteve italiane te drejtesise, rezulton e provuar se:

I pandehuri eshte arrestuar ne vitin 2006 ne ekzekutim te mases se sigurimit “arrest me burg”, leshuar nga Gjykata e Brindizit ne vitin 1994, per vepren penale te “Pjesemarrjes ne

organizate kriminale me qellim emigracionin klandestin”. Ne date 06.09.2006 masa e

sigurise eshte hequr dhe ne date 07.02.2007 Gjykata e Brindizit ka dhene vendimin per

shuarjen e vepres penale per arsye parashkrimi.

Ne kushtet kur kemi te bejme me:

1) Nje vendim gjykate per caktim mase sigurimi te padeklaruar qe ka te beje me grupin e

veprave te percaktuara ne sferen e nenit 2 pika 1 te ligjit “Per garantimin e integritetit

te personave qe zgjidhen, emerohen, ose ushtrojne funksione publike”, per te cilin

personi nen hetim ka marre dijeni pasi ketij personi i eshte dhene nje kopje ne

momentin qe eshte ekzekutuar kjo mase.

2) Me nje vendim qe Gjykata e Brindizit nuk eshte shprehur per pafajsi sikurse ka

deklaruar personi nen hetim per te cilin personi nen hetim ka dijeni, per arsye se dy

avokatet qe e kane perfaqesuar ne kete gjykim, kane qene avokate te zgjedhur nga

vete ai, arrihet ne perfundimin se keto dy rrethana kan qene te detyrueshme per t’u deklaruar nga i pandehuri si rrethana te cilat kane te bejne me shkaqet e parashikuara nga ligji per vazhdimin ose jo te funksionit.

Ne keto kushte, Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane ka derguar per gjykim proçedimin penal ne ngarkim te te pandehurit Sh.D, i akuzuar per kryerjen e vepres penale “Falsifikimi i vulave, stampave dhe formulareve” parashikuar nga neni 190 i Kodit Penal.