Cristiano Ronaldo në telashe, paditet nga “Miss Bum Bum”

Modelja e njohur si “Miss Bum Bum”, ka paditur Cristiano Ronaldon me pretendimin se e ka ngacmuar seksualisht, ofenduar dhe fyer edhe pasi u nda me futbollistin e famshëm.

26-vjeçarja Erika Canela thotë se mori mesazhe ofenduese dhe fyese, kur përfundoi marrëdhënien dymujore me “yllin” e Realit të Madridit. Ajo thotë se ka marrë mesazhe me epitete fyese dhe se do t’ia shkatërronte jetën.

Avokatët e bukuroshes kanë nisur procedurat ligjore kundër Ronaldos dhe po kërkojnë dëmshpërblim, pasi veprimet ishin poshtëruese dhe kanë ndikuar thellësisht në gjendjen emocionale të saj.