Romela betohet për pastërti: Shteti nuk më mbron. E gatshme t’i shkoj deri në fund

“Jam e pastër, e gatshme si dhe herën e parë që më është akuzuar kjo lloj substance që është turp për mua. Kam 13 vjet sport dhe të gjitha medaljet që kam sjellë për Shqipërinë janë të pastra. Jam e gatshme deri në ditën e fundit, nuk i trembem askujt.

Asnjë sportist nuk hidhet poshtë siç hidhet këtu sportisti. Nëse do kisha pasur mbështetje do i kisha shkuar deri në fund, jo për mua si Romelë, po për këtë flamur. Unë si Romelë nuk kam mundësi financaire ta çoj çështjen më lart. Shkova një herë vetëm e askush nuk erdhi nga pas të pyesë. Unë do e deklaroj kushdo të jetë i gatshëm të vijë të më marrë të shkojmë në gjyq të ballafaqohem, po unë nuk kam mundësi”, deklaroi ajo.

Romela thotë se ndaj saj nuk ka asnjë provë dhe se stanazololin nuk e ka përdorur asnjëherë.

“Mos merrni pjesë në një krim, e të merrni guximin për të më akuzuar pa prova dhe jo me racizëm ju lutem. Unë jam kampionia e botës, shqiptare e sportiste që kam mundur një botë pa mashtrim dhe në 12 të natës të çohem, prapë do t’i mund.

Më vjen keq që kam lindur në një vend që shtet nuk ka, ku në një moment me ditë të ftohta me çizme unë isha krenaria, kurse sot unë jam harruar e nuk jam më. Unë punën time e bëra, medaljet Shqipërisë ia solla me sakrificë e dhimbje, ku më ka harxhuar gjithë rininë time. Këtë sakrificë e kam bërë për familjen time dhe këtë flamur që kam ngritur në arenat botërore”, apeloi ajo.