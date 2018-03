Media italiane ngre alarmin: Në dyqanet “riparojmë telefona” në Shqipëri prodhohen bomba për xhihadistët e Italinë

Ka bërë bujë edhe në mediat italiane, ngjarja e ndodhur pak ditë më parë, ku një punonjës në një dyqan celularësh në Tiranë mbeti i plagosur pasi dyshohet se po montonte një bombë me celular e cila shpërtheu.

Media italiane “Corriere della Sera” ngre alarmin se qindra dyqane të tilla janë të lidhura me organizata mafioze në Itali dhe transportojnë bomba me celularë për krime të ndryshme.

ARTIKULLI:

Gentian Hoxha ka humbur të dyja duart, është në një prognozë të rezervuar por ende gjallë. Oficerët e policisë qëndrojnë në dhomën e spitalit në Tiranë, duke pritur marrjen në pyetje, por mbi të gjitha për të parandaluar që të eliminohet për të marrë sekretet në varr.

Në pamje të parë një qytetar 35-vjeçar anonim, të martën në orën 9:50, Hoxha mbylli derën e dyqanit e tij të riparimit të celularëve, u zhvendos në laboratorin e vogël dhe filloi të merrej me një telefon celular që shpërtheu gabimisht. Hoxha po përgatiste një bombë me celular.

Kamioni në kufi

Dyqani është dy blloqe larg nga ambasada amerikane në kryeqytetin shqiptar. Por, për të hetuar këtë rast, që nuk është aspak një rast i izoluar, ne duhet ta zmadhojmë kuadrin; të spostohemi, megjithëse jo shumë, dhe mbërrijmë në Puglia dhe në luftën e mafies (masakra e fundit më 9 gusht, katër të vdekur të vrarë në Foggia).

Një kamion ishte ndaluar një muaj më parë në kufirin me Malin e Zi. Fshehur në bord ishin tre nga këto bomba, të destinuara për në Itali pas kalimit të detit. Mekanizmi i bombave-celularë është i thjeshtë dhe vdekjeprurës: gjysmë kilogram TNT lidhet me telefonin celular dhe pakoja e vendosur nën makinën e objektivit; duke telefonuar numrin e atij telefoni celular, aktivizohet një sensor që shkakton bombën.

Në muajt e fundit, nga Tirana deri në jug dhe në Vlorë, me qindra dyqane të riparimit të telefonisë celulare janë ngritur. Disa nga pronarët janë të lidhur drejtpërdrejt me xhamitë.

Kjo mund të jetë vetëm një rastësi, por hetuesit nuk besojnë: ekziston një dyshim i fortë se së bashku me “drejtorin” e klaneve të Pulias, ka xhihadistë.

Një lidhje që i konfirmon shqiptarët me këto ngjarje është ajo e masakrës së Nisës më 14 korrik 2016, ku atentatori Mohamed Lahouaiej Bouhlel, kishte kontaktuar pikërisht shqiptarët për të siguruar armët.

Furnizime për klanet

Kjo situatë ka gjithashtu një anë tjetër të medaljes në vetë Shqipërinë, ku ish-policët e rinj të mbijetuar nga lufta civile dhe nga hakmarrjet e skafistëve ia kanë dalë të rimarrin pozicione të larta.

Janë 40-vjeçarë të rritur me mësimet e forcave italiane të rendit në atë kohë të dislokuara në Shqipëri; kanë mësuar teknika hetimi dhe aftësi analizuese si dhe janë shndërruar në ndërveprues shumë të mirë.

Zbulimi dhe zhvillimi i kësaj rrjete investigative të telefonave bombë lindi nga këta hetues.

Për shembull në skuadrat e drejtuara në Vlorë nga shefi i policisë Gentian Musabelliu dhe në Fier nga homologu Artur Selimaj, prej kohësh janë vënë në ndjekje të skafistëve që kanë konvertuar të ardhurat e tyre në hektarë plantacionesh. Rruga tradicionale mes Shqipërisë dhe Pulias është përdorur për ngarkesa të paligjshme. Mbi gomone dhe motoskafë janë fshehur edhe armë. Tashmë udhëtojnë celularë-bomba.

Denoncimet e para

Blerja e armëve nga Shqipëria është një karakteristikë e sektorit të sulmeve në furgonët të transportojnë sende me vlerë, historikisht me bazë në zonën e Cerignolas.

Por siç tregon për “Corriere” një burim i besueshëm, kjo armë e re, pra tritoli i montuar në celular tregon një rritje të nivelit, të strategjisë e së fundi edhe të veprimit.

Droga ka lënë llogari të hapura qoftë të brendshme, qoftë mes shqiptarëve dhe italianëve, që konkretizohen edhe jashtë vendit.

Bosi i Foggias Saverio Tucci u vra në tetor në Amsterdam; ekzekutuesi është italian, por në listën e njerëzve të tjerë të përfshirë duket të ketë edhe shqiptarë.

Pas bujës mediatike të gushtit në Puglia ka rënë qetësia. Megjithatë, thonë nga Foggia karabinierët dhe policët, ka nisur një revolucion i vogël i pazakontë: “Janë bërë denoncimet e para të mundimshme nga sipërmarrësit e prekur nga klanet mafioze. Tashmë është radha jonë të japim rezultate të menjëhershme dhe konkrete, përndryshe do të jetë sërish e kotë”.