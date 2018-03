Rebelohet analisti: Basha nuk di tabelën e shumezimit, një tufë profesorësh e dëgjonin si bëhet ekonomia

Dritan Hila, moderator në Ora News, e ka pritur me skepticizëm forumin ekonomik të Insitutit Pashko që kishte të ftuar kreun e PD Lulzim Basha, ndërsa fliste për ekonominë.

Analisti përveçse dozave të ironisë, nuk ka ngurruar të shkojë edhe më tej, duke propozuar në mënyrë metaforike hedhjen e BOMBËS aty ku bëhej aktiviteti, në vend të hedhjes së saj te Sadami. Shkruan Hila: “Instituti Pashko i Çilit (qe Pashkoja vete ishte nena e plagjiatures, imagjino instituti Çilit), kishte ftuar Bashen qe nuk di tabelen e shumezimit, qe t’iu tregonte nje tufe profesoresh qe rrinin dhe e degjonin, si behet ekonomia! Po t’iu thuash amerikaneve: Ç’kishit me Sadamin? Hajdeni more hidhni nje bombe ketu e te mbledhim mendjen ne bashke me sharlatanet e ketij vendi”.

Ngatërresa e Bashës u bë në seancën plenare të 30 nëntorit të vitit të kaluar, kur diskutohej në parlament projektbuxheti I qeverisë për vitin 2018. Duke llogaritur shifrat, Basha bëri një lapsus kur iu desh të shumëzonte 7 x 7, kur tha se bëjnë 42, në vend të 49. “Për 7 vjet, nga 7 milionë dollarë, 7 x 7 janë 42 milionë”, tha Basha, ndërsa salla e Kuvendit u përfshi nga të qeshurat. Por kreu i PD u ngatërrua edhe në mbledhjen e shumave. “49 + 36 bëjnë 95”, tha Basha, në një kohë kur bëjnë 85. Deputetët e PS u përfshinë nga të qeshurat ndërsa Basha u ndje jo pak në siklet. “U shkritë ju, u shkritë, se për ju janë patate këto”, iu drejtua Basha deputetëve të PS të cilët qeshnin vazhdimisht së bashku me Ramën.