Rama flet live për sëmundjen: Pësova një kolpo që më krijoi probleme

Pas kesaj, ai tha se Rama kishte takuar fshehtas ne spital ish ministrin Saimir Tahiri. Por ketyre deklaratave, kryeministri i është përgjigjur nga emisioni “Studio e Hapur” e gazetares Eni Vasili.

Mund ta dime qellimin e vizites ne nje spital privat?

Faleminderit per interesimin per shendetin tim, e kam pritur pak me shpejt nga ty te them te drejten por ska rendesi, kjo eshte nje tjeter arsye per te thene se ku jemi katandisur.

Ku eshte roli juaj? Sali Berisha publikoi…Berisha publikon cdo dite lloj lloj absurditetesh, talljesh, edhe talljet qe ia bejne te tjeret atij ai i publikon, ku eshte limiti ketu? Qe ju e merrni dhe e shperndani gjithandej. Une mund te genjej, kete kufi te te vertetes duhet ta vere standarti i nje medie qe smund te jete percjelles i nje shpifje, balte, qe i ben njerezit te mendojne qe ketu eshte e njejta pocaqi

Une kam qene ne spital te nje miku im shume i mire mjek, qe ka pasur nje histori suskesi ne Itali, njeh problemin tim, qe e kam te trasheguar si te gjithe shoket e armeve ne fushen e basketbollit me mesin e pasi bera nje udhetim te gjate pata mnje kolpo qe me krijoi nje problem me nervishiatikun.

Tani pse duhet te shkoj une ne spital te takoj Tahirin? Une mund ta takoja ne zyre, jo te gjenerohet nje histori e tere …ka ardhur koha ti vihet nje fre kesaj maskarade qe po helmon ne menyre te padrejte njerezit e lire.