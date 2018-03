Rama flet për teatrin e ri: Kemi bërë sa kemi pasur mundësi

Kryeministri Edi Rama ditën e sotme prezantoi projektin për Teatrin e ri Kombëtar që pritet të ndërtohet.

Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se do të jetë një qendër e re multifunksionale, dhe do të jetë shëmbëlltyra e një ambicie të vërtetë me standarte maksimale.

Rama u shpreh se ndjehet i keqardhur që u desh kaq shumë kohë të bëhej diçka për teatrin. Sakaq, theksoi se do të ndërtohet mbi gërmadhat e së shkuarës, pasi nuk është investuar asnjëherë nga qeveritë e mëparshme për artistët.

“Kemi bërë për teatrin aq sa kemi pasur mundësi, por shumë më tepër se në vitet e fundit, dhe mjafton tu them se po të shohim statistakat, janë dhe rezultatet”.

Rama rrëfeu se godina do të jetë 3-fishi i godinës aktuale dhe do të shumëfishohet hapësira për artistët.

Më shumë nga fjala e kryeminstrit Rama:

Keqardhje që u desh kaq shumë kohë të bëhej. Nga ana tjetër filluam ndërtimin e qendrës së re multifunskionale, me 2 skena teatri dhe me 180 vende që janë shëmbëlltyra e një ambicie të vërtetë, dhe do kenë standarte maksimale. Jemi duke riparë legjislacionin, pasi është një domosdoshmëri për të adresuar problemin e finacimit të projekteve, jo me sistemin e vjetër të parashkimive. Pa dashur të hyjë në detaje, ajo çfarë ne duam të bëjmë është që ministria dhe qeveria të mos jenë përgjegjëse për suksesin, e kanë artsitët meritën, vlerësimin e bën publiku.

Ministria dhe qeveria duhet vetëm të krijojnë burimet. Ky është thelbi! Duke ardhur te teatri i ri, jam shumë i nderuar të them se do ta prezantojë një ndër arkitektët më në zë, i cili nuk është për herë të parë në Tiranë. Është rikthyer sepse ka një lidhje siç mund ta tregojë ai vetë me këtë përpjekje për ta transformuar Tiranën në një metropol europian. Nga njëra anë ne kemi bërë për teatrin aq sa kemi pasur mundësi, por më shumë më tepër se në vitet e shkuara dhe mjafton tu them të shohim statistikat. Është merita e administrimit, regjisorëve, aktorëve.

Fondet janë rritur, por rritja e shfaqjeve me 200% dhe rritja e spektatorëve, janë tregues inkurajues. Për ne vlen si arsye që të investojmë për këtë teatër të ri Kombëtar. Nga 3000 m2 do të keni trefishin, nga 1 sallë do të keni 4, ku nga hapësira të papërshkrueshme, sepse janë realisht poshtëruese, për dinjitetin e artistrëve, do të ketë dyfishim të hapësirës, ku salla kryesore nga 480 vende do të ketë 620, ku do të krijohet një sallë e re e hapur, me mbi 100 vnede, dhe dy salla të reja me nga 100 vende secila. Teatri është pjesë e një propozimi për një partneritet publik-privat.