Veshja e Edi Ramës në pallatin e sportit në Durrës, këtë të dielë nuk ka kaluar pa një koment nga Sali Berisha, sipas të cilit tutat që vesh kryeministri fshehin pampers-at.

Sipas Berishës, Rama vuan nga “incontinentia cocainica”, që nënkupton urinimin e pavullnetshëm.

“Brekushet dhe tutat nuk i mban se i dhembin kembet as dhe se ka shiatik. I mban se i duhen per jastek dhe pampers sepse vuan ‘inkontinentia cocainica’, siç e keni pare disa here te lagur!” shkruan Berisha në Facebook.