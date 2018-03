Pse nuk i jep një shans Bashës? Majlinda Bregut: Nuk bëhet fjalë!

E ftuar të premten në Oktapod të Turjan Hyskës ish-ministrja e Integrimit dhe ish-deputetja demokrate Majlinda Bregu foli për situatën e fundit që ka përfshirë Partinë Demokratike.

E pyetur se pse nuk i jep një shans Bashës, pasi propozimit të tij që kundërshtarët të bëheshin bashkë, Malindja Bregu ka dhënë një përgjigje të prerë: “Nuk bëhet fjalë që nuk i japim ne shansin, shansin nuk ta japin kritikët, demokratët, apo njerëzit brënda forumit të partisë. Shansin ta jep vota dhe fatkeqësisht me votë rezultati i zgjdhjeve të fundit parlamentare ka qënë një rezultat katastofik për PD.”- është shprehur Bregu.

Sipas saj interesi i Bashes është vetëm ekonomik dhe kërkon që më anë të partisë të bëj biznes. Në vemendje të Bregut këto kohë kanë qënë edhe akuzat ne drejtim te Bashes, per konrtata e lobimit rus. Ajo i kerkoi miqesisht kryetarit te opozitës që të jetë serioz me deklaratëtë që bën mbi këtë çështje, sepse pasojat do të jenë serioze për PD-në, dhe për vendin.