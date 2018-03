Prostituta tregon sekretin e seksit: Ja si ti çmendni femrat në shtrat

Fantazitë e femrave mund të jenë shumë relative dhe të zjarrta. Websajti amerikan ‘Healthy Place’, ka zhvilluar një sondazh lidhur me dëshirat më të nxehta të femrave.

Websajti është fokusuar tek prostitutat, të cilat kanë rrëfyer gjithë eksperiencën e tyre se cili është mashkulli ideal, dhe çfarë duhet të bëjë ai në seks.

Në vendin e parë u rendit “marrja me forcë nga partneri”. Nuk bëhet fjalë për dhunë por për një dëshirë agresive dhe tërheqja e femrës me forcë dhe të bërit seks me dhunë e çmend një femër.

Në vendin e dytë renditet dëshira për tu shtirur si mashkull për një natë dhe për të tërhequr partnerin drejt dëshirave më të fshehta.

Në vendin e tretë renditet dëshira për të bërë striptizëm për një natë, duke e joshur më së shumti partnerin, por edhe duke i rritur vetes dëshirën.

Një pikë e katërt është dëshira e të kryerit marrëdhënie seksuale “me shefin”. Ideja e këtij raporti intim është partnerin ta shohësh si një boss të madh dhe ti si një vartëse e bindur, të bësh çfarë të thotë ai. Pra një Christian Grey i vërtetë derisa më në fund të shijohet kënaqësia.