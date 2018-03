Projekti i Teatri i ri Kombëtar, Veliaj: Më në fund kemi një punë dinjitoze të arkitektit më të mirë në botë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës e cilëson projektin e ri të Teatrit Kombëtar tepër dinjitoz.

I ftuar në emisionin “Koha për t’u zgjuar” nga gazetari Bashkim Hoxha, Erion Veliaj thekson se ky projekt i është besuar një prej arkitektëve më të mirë sot në botë. “Kemi humbur shumë kohë, tani kemi 2 mundësi, ose ne i bëjmë gjërat të ecim përpara, jemi avangardë siç kemi transformuar pjesë të tjera të Tiranës, ose ne vazhdojmë edhe një shekull tjetër, duke bërë të njëjtat biseda.

Më vjen mirë që më në fund kemi një projekt dinjitoz, të arkitektit më të mirë sot në botë. Shumica e listojnë Bjarkin si yllin e arkitekturës moderne bashkëkohore, jo të qerpiçit, jo të tallashit, por të infrastrukturës bashkëkohore”, u shpreh Veliaj, teksa vlerësoi dhe formulën e zgjedhur për ndërtimin e teatrit të ri.

“Që Bashkia e Tiranës apo qeveria të bëjë teatër do të duhet që investimet e kulturës për 20 vjet t’i paketojë në 1 vit. Është fizikisht e pamundur. Pra, o do të lërë disa shkolla pa bërë, që shkollat na duhen të gjitha dhe besoj do flasim për shkollat se Tirana është gati të nisi 17 shkolla të reja, o do t’i lëmë rrugët pa bërë. Pra pyetja është kjo: A jemi ne gati të bëjmë sakrifica të mëdha? Të themi ne s’do bëjmë më asnjë rrugë dhe për 20 vjet do t’i çojmë fondet këtu? Nuk jemi”, -u shpreh ai.

Duke komentuar zërat kritikë, kryebashkiaku Veliaj deklaroi se një histori e tillë përsëritet sa herë që fillon një projekt i ri. Duke sjellë në vëmendje rezultatet fantastike të Pazarit të Ri, këndit të lojërave e të sheshit “Skënderbej”, Veliaj theksoi se gjithmonë në fillim ka rezistencë por në fund të gjithë përqafojnë ndryshimin.

“Për mua ky është një film që unë tashmë e kam parë këto 2 vjet e gjysmë. E pashë tek këndi i lodrave, e pashë tek Pazari i Ri, e pashë tek Bulevardi i Ri, e pashë tek sheshi “Skënderbej”, kështu që unë e di si përfundon ky film. Pra, filmi fillon me një propozim të ri, që provokon, që sjell një ide të re, që disa i shtang, që disa i habit, që disa i kërcënon nga ndryshimi, se ndryshimi është e bukur si fjalë, por nuk jemi të gjithë gati të ndryshojmë. Por, kur vjen ndryshimi pastaj e përqafojmë të gjithë. Pra, në fillim ka rezistencë, ndonjëherë ka histeri. Mbaj mend këndin e lodrave deri tek Presidenti i Republikës duke protestuar. Kur shikoj disa nga personazhet që po mundohen të ngjizin një lloj histerie, disa nga këta janë të njëjtët personazhe që kanë qenë edhe në këto betejat e tjera. Ama ja ku kemi sot të paktën 4-5 shembuj, ku mbas histerisë vjen ndryshimi dhe pastaj kur vjen ndryshimi ti nuk e dallon dot kush e ka kundërshtuar, të gjithë e përqafojnë ndryshimin. Edhe teatri do ta kalojë këtë cikël”, tha kryebashkiaku.