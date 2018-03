Policia blen dron për të identifikuar kanabisin në Shkodër, Pukë dhe Dukagjin

Nga qyteti i Shkodres ku ishte deri përpara pak javësh drejtues i policisë, drejtori i rendit dhe sigurisë publike në policine e shtetit, Gjovalin Loka artikuloi paralajmërime të prera mbi luftën që sivjet do të ketë kultivimi i kanabisit në territor.

Një dron që i ka kushtuar jo pak policisë së shtetit do të vihet në funksion për kontrollin nga ajri të territorit dhe që ngritja e tij në qiell, shtrin rrezen e monitorimit jo vetëm për Shkodrën, por edhe Pukën e Malësinë e Madhe.

Ndihmë do ti kërkohet ushtrisë dhe strukturave të tjera për venien në dispozion të mjeteve të larta, që të lehtësohet ndërhyrja në territor. Por Loka nuk nguroi të flasë edhe për pastrimin në rradhët e policisë, ku vettingu do të bëjë ndarjen përfundimtare me të inkriminuarit.

Gjovalin Loka:

Te ruajme treguesit qe kemi patur. Vjet nuk kishim grupe te mirefillta te organizuara. Nese do te mbahen keto ritme Shkodra mund te shkoje drejt shifrave zero.Te merremi me ato persona qe e kane gjetur si rruge pasurimi kultivimin. Po te jemi sebashku rezultatet nuk do te mungojne. Fenomeni i kultivimit do te shkoje drejt zeros. Ne si polici e kemi deklaruar publikisht qe nuk na lidh asgje me fenomenin.Policia po pastrohet nga keto elemente. Vettingu qe kemi nisur do te largoje ata persona qe nuk e meritojne te jene ne rradhët tona.

Policia dhe strukturat e tjera ligjzbatuese te godasin kriminelet jane, por sensibilizimi qytetareve eshte tejet i rendesishem.Vendosmeria e shtetit eshte ne shkalle impenjative. Vjet kemi angazhuar RENEA-n dhe Cugarin e ushtrise ne nje vend ku policia nuk mund te hynte ne Dukagjin.

Do te vendosim në Breg Lumi nje poste policore te perhershme, e kemi diskutuar me drejtorin e policise se shtetit. Sivjet kemi blere nje dron qe kontrollon Shkodren, Puken dhe Dukagjinin. Ka kushtuar jo pak per kete qellim. Edhe misioni Italian do te nderhyje sa me pare nga ajri me kontrolle.Do te kerkojme qofte nga ushtria dhr strukturat e tjera mjete te larta shtese qe te nderhyjme territor kudo, per ta zhdukur kete fenomen.

Drejtori i policisë së Shkodres, Vehbi Bushati, foli edhe me gjuhën e shifrave, por nuk harroi të evidentoj me shqetësim faktin se deri më sot më shumë janë goditur hallexhinjtë, sesa bosët e kultivimit të kanabisit.

Vehbi Bushati:

Fenomeni ka efekte negative dhe pasoja te renda edhe ne proceset integruese. Egzistenca e ketij fenomeni ka sjelle inkriminimin edhe te nje numri te madh personash, por qe jane penalizuar shtresa ne nevoje qe kane qene viktima te boseve te kultivimit narkotikeve.Fenomeni eshte prezent per fat te keq edhe ne shkolla. Jemi te vendosur per lufte pa kompromis ndaj fenomenit.Motoja jone eshte me mire te parandalojme se denojme. Kjo eshte sfida jone. Por qe te kete efektivitet duhet bashkepunimi i te gjitheve.Per 2017 jane asgjesuar 15 mije e 875 rrenje e kubik te kultivuara në 1119 parcela. 56.7% e rasteve jane zbuluar. 53 autore proceduar, 18 arrestuar. Janë 401 mije bime me pak se ne 2016. Shala, Shoshi, Pulti, Temali, Shllaku, Rrapa jane zonat problematike.

Deklaratat u bënë gjatë mbledhjes së komitetit rajonal të Shkodres, ku u vu theksi tek bashkëpunimi me të gjithë aktorët që ashtu si rezultatet e mëdha që u arritën në 2017-en, këtë vit të shkohet drejt zerimit të sipërfaqes së kultivuar.