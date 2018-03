Pezullimi i titujve të pronësisë, Manjani: Shkelje kushtetuese

Ylli Manjani, ish-ministër i Drejtësisë, ka reaguar ndaj vendimit të djeshëm të qeverisë, që pezullon dhënien e titujve të pronësisë mbi tokën. Duke e cilësuar si ballokumen anti-kushtetuese të rradhës, Manjani shkruan se dhënien e Titujtve Pronësisë në Republikën e Shqipërisë e ka bërë Parlamenti me ligje të posaçme dhe asnjë rrjesht i atyre ligjeve nuk lejon qeverinë të pezullojë dhënie titujsh! Asnjë!

“Për më tepër e drejta e pronës është e drejtë themelore që rregullohet direkt nga Kushtetuta! Duke pezulluar të drejtën që e fiton shtetasi nga vetë Kushtetuta, qeveria dhunon direkt Kushtetutën! Jo vepër, por kryevepër penale e qeverisë, quhet kjo gjë!

Nuk po merrem këtu fare me argumentat e tjera të natyrës politike, si premtimi për të mbyllur shpërndarjen e titujve. Nuk ja vlen kjo gjë se ska më as turp e as fytyre politike kjo qeveri!”, shkruan Manjani.

Komenti i Ylli Manjanit

Ballakumja anti-kushtetuese e radhës.

Antikushtetushmëria e qeverisë vijon! Është bërë rutinë.

Më datë 13 mars 2018, nuk dihet saktë se ku (në Tiranë, Elbasan apo rrugës), qeveria ka vendosur të pezullojë përkohësisht dhënien e Titujve të Pronësisë mbi tokën.

Që të kuptojmë problemin: dhënien e Titujtve Pronësisë në Republikën e Shqipërisë e ka bërë Parlamenti me ligje të posaçme.

Asnjë rrjesht i atyre ligjeve nuk lejon qeverinë të pezullojë dhënie titujsh! Asnjë!

Pezullimi ndodh vetëm si masë procedurale e përkohshme përgjatë një procedure hetimore (penale apo administrative). Por jo si e drejte e qeverisë!

Qeveria nëse çmon se duhen pezulluar ato ligje, duhet të propozojë ndryshimin e tyre në Parlament, por jo të anashkalojë zbatimin!

Misioni Kushtetues u Qeverisë është të zbatojë ligjet e shtetit dhe jo të pezullojë zbatimin e tyre!

Për më tepër e drejta e pronës është e drejtë themelore që rregullohet direkt nga Kushtetuta!

Duke pezulluar të drejtën që e fiton shtetasi nga vetë Kushtetuta, qeveria dhunon direkt Kushtetutën!

Jo vepër, por kryevepër penale e qeverisë, quhet kjo gjë!

Nuk po merrem këtu fare me argumentat e tjera të natyrës politike, si premtimi për të mbyllur shpërndarjen e titujve. Nuk ja vlen kjo gjë se ska më as turp e as fytyre politike kjo qeveri!

Por, përgjegjësinë ligjore ndaj dhunimit të të drejtave kushtetuese të shtetasve, të paktën duhet ta evidentojmë.

Në kushte normale Instirucionet e ndjekjes penale duhet të veprojnë. Por edhe ata funksionojnë si fasoneri, me material porositësi…

E gjithë kjo ndodh në kushtet kur shteti nuk ka as Gjykatë Kushtetuese.

Kështu ndodh gjithnjë kur qeveria shitet në publik “edhe më e mirë se vetë zoti…”

Zoti na ruajt! Po shenjat janë të këqija.