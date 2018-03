Përplasja me Berishën, Artan Hoxha: Nëna më përfundoi në spital, familjen e hoqa nga Tirana

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka bërë një rrëfim ndryshe sot në emisionin “Vila 24” në News 24, ku ka folur për ndikimet që kanë tek familja e tij kërcënimet apo përplasjet e tij me politikën, për shkak të profesionit që bën.

Ai ka kujtuar përplasjen televizive me ish kryeministrin Sali Berisha, në studion e Eni Vasilit.

“Mjafton të kujtoj rastin e fundit, përplasjen që kam pasur para afro një muaji tashmë, sigurisht shumë të shqetësuar, kamm larguar familjen nga Tirana, pa zbardhur e nesërmja, ndërkohë më marrin nga qyettin i lindjes, nga spitali i Corovodës më thonë që nëna ime kishte përfunduar në spital për shkak të problemeve shëndetësore, unë i kam të dy prindërit të moshuar, jetojnë në Skrapar, babai që i ka kaluar të 70, më merrte në telefon dhe me lot në sy më thoshte bëj kujdes, por ata nuk e kuptojnë se cfarë është duke ndodhur në të ëvrtetë, e ti duhet ti sqarosh”.

“Im atë edhe pse kishte një punë të thjeshtë në Skrapar sa herë unë përplasesha me dike i conin një njoftim do paraqitesh te prefekti se do shkarkohesh nga puna, pastaj do duhet të merrja unë dike në telefon dhe ti thosha që vërtet ai është babai im, por shikoni për kë voton një herë pastaj merruni me të”, vijoi me tej Hoxha.