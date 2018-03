Nuk ju do fati! Këto janë shenjat e Horoskopit që nuk do jenë kurrë bashkë

Nuk ju do fati!

Dashi dhe Bricjapi

Dashi është një shenjë e zjarrit dhe personat që kanë lindur në këtë shenjë te zodiakut janë idividë aktivë që I kushtojnë shumë rëndësi aspekteve fizike të jetës. Dashi është bekuar me kurajo, por disa herë bëhen të padurueshëm. Personat qe I perkasin kësaj shenje nuk pershtaten lehtë. Pe ta qëndrueshmëria dhe besueshmëria duken të mërzitshme, monotone dhe kushtëzuese.

Ana me e theksuar e Bricjapit është shpirti I tyre konkurrues. Fatkeqësisht edhe personat e dashit janë konkurrues dhe kjo mund të jetë një pengesë serioze për të arritur një marrdhënie harmonike. Në ndryshim me Dashin, ambicia më e madhe e Bricjapit është të shkojë përpara. Nje diçka tjetër gjë që mund të ndikojë negativisht në jetën e kësaj shenje, është natyra aventureske e dashit., që bie komplet ndesh me natyrën konservatore të Bricjapit.

Demi dhe Luani

Demi ka një karaktr të fortë dhe të theksuar. Personat e lindur nën këtë shenjë kanë një sens shumë të zhvilluar për estetikën; çdo gjë në ambjentin e tyre duhet të jetë tërheqëse për syrin. Personat e Demit janë realist dhe racionalë, por asnjëherë nuk të japin përshtypjjen e materialistit. Nga këndvështrimi professional, nuk janë njerëzit më ambiciozë, por nga njëra anë bëjnë mirë në një ambjent pune të rehatshëm. Vlerat thelbësore dhe më të rëndësishme në jetë për ta janë familjarët dhe miqte e mirë.

Në një lidhje luani sillet si një perandor, dhe nuk është I gatshëm ta lëshojë prenë e tij. Normal që emocione të tilla mund të çojnë dhe në shpërthime xhelozie. Për më tepër, dashuria e Luanit që të vlerësohet dhe admirohet, duhet të jetë e sinqertë. Kur bëhet fjalë për një bisedë midis Luanit dhe Demit, të dy partnerët duhet të kenë fjalën e fundit. Në një situatë të tillë, krenaria e Luanit ndeshet me kokëfortësinë e Demit.

Binjakët dhe Peshqit

Binjakët janë shumë të shoqërueshëm dhe të hapur. Adhurojnë të jenë në qëndër të vëmendjes dhe dinë si të tërheqin njerëzit e tjerë. Për më tepër janë negociatorë shumë të aftë, por nëse nuk do të arrijnë atë që dëshirojën, ata do të përdorin mashtrimin. Nuk janë personat më romantikë, por kanë një natyrë më spontane dhe të gëzueshme, sipas Pathos. Binjakët dashurojnë aventurat romantike, por nuk janë gati ti hyjnë një lidhjeje serioze.

Peshqit nuk mund të imagjinojnë një jetë të lumtur në një lidhjë ku nuk mund të besojnë tek partneri. Shumë shpesh janë gati të bëjnë përjashtime dhe compromise. Fatkeqësisht peshqit nuk janë gjithmonë në gjendje të kuptojnë binjakët. Dhe do ti lënë ata të irrituar dhe të zhgënjyer.

Akrepi dhe Shigjetari

Akrepi është një shenjë e ujit dhe si vet uji, personat e këtij grupi janë shumë të përshtatshëm në çdo lloj situate. Ana më e fortë e akrepit është se janë tërheqës dhe pasionantë. Janë karismatikë por edhe pak misteriozë. Një akrep nuk do të kishte kurrë vështirësi t;ju bënte ta dashuronit.

Nga ana tjetër Shigjetarët janë të hapur dhe socialë. Si akrepi, edhe personat e lindura nën këtë shenjë janë me karakter të fortë. Ja pse problemi më I madh në një lidhjë Shigjetar-Akrep do të jetë lufta e egoizmit.