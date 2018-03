Negociatat me Greqinë/ Bushati: Ja çfarë po presim

Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, ka folur sot në lidhje me bisedimet me Greqinë, ndërsa e ka cilësuar si keqkuptim paralajmërimin për arritjen e marrëveshjes mes dy vendeve në muajin prill.

Bushati tha se po vijojnë kontaktet me presidentin Ilir Meta për t’iu përgjigjur të gjitha çështjeve që janë ngritur prej tij, duke e cilësuar procesin e negociatave me Greqinë si delikat.

“Jemi në kontakt me Presidentin e Republikës. Ekipet tona janë duke punuar së bashku dhe mendoj që të gjitha çështjet të cilat janë ngritur nga ana e Presidentit të Republikës do të marrin përgjigje shteruese, sepse është krejt normale për një proces delikat siç është procesi që ne do të fillojmë së shpejti me Greqinë, pas marrjes së autorizimit nga Presidenti i Republikës.

Duke qenë se ky proces është delikat dhe në të shkuarën ka pasur edhe aksidentet e tij, ne duam që nga pikëpamja e së drejtës ndërkombëtare dhe nga pikëpamja e së drejtës kushtetuese të kemi një qasje sa më solide dhe të shuajmë çdo lloj pikëpyetje të mundshme. Pjesa që ju iu referuat, prillit për një marrëveshje, për firmosjen e një marrëveshjeje më Greqinë, kam përshtypjen se është keqkuptuar.

Kemi folur për nevojën dhe interesin e të dyja vendeve për të firmosur një Deklaratë të Partneritetit Strategjik. Deklaratë apo dokument të tillë Shqipëria ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italinë, Francën, ka me Kosovën natyrisht. Kjo ka qenë edhe ideja për Greqinë sepse kur vjen puna për firmosje marrëveshjesh ne nuk kemi afate fikse, por nga ana tjetër nuk mund të mohojmë faktin që në marrëdhëniet ndërshtetërore dhe në politikën e jashtme afatet apo momentumi shpesh luajnë një rol përcaktues”, tha Bushati.