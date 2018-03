Nard Ndoka: Rama kryeministër i LGBT-së, shqiptarët të zhytur me b*thë në ujë

Kreu i Partisë Demokristiane Nard Ndoka i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama që të shqetësohet për të gjithë qytetarët shqiptarë, dhe jo të merret me politika favorizuese vetëm ndaj komunitetit LGBT.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale Ndoka shkruan, se Rama duhet të kthejë sytë nga Shqipëria që po mbytet dhe jo të merret vetëm me një komunitet të caktuar.

Ja postimi Ndokës në Facebook:

Qeveri ‘LGBT’!

Qeveria të ulet me këmbë në tokë!

Qeveria shqiptare ka braktisur qytetarët e thjeshtë, familjet në nevojë, të papunët, invalidët, pensionistët, infermierët, doktorët, artistët, pedagogët, madje edhe ata që i kanë votuar!

Qeveria me shumicë në kabinet që vijne nga ‘LGBT’, përfshirë edhe kryeministrin, po hartojnë politika favorizuese; në strehim, shkollim, punësim, administratë, OJF, ambasada, institucione ndërkombëtare dhe kudo që del tym!

Skandali i fundit, i Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Arsimit është rast flagrant, ku të gjithë duhet të reagojmë fort!

Aktivistët e LGBT-së kanë ndërmarrë një fushatë nëpër gjimnazet e Tiranës, duke organizuar ditë takimesh me nxënësit adoleshentë, për të diskutuar mbi bulizmin dhe fenomene të eksperiencave të tyre!

Këto takime janë skandaloze, pikërisht për faktin se bëhen në ambientet e shkollave publike, ku u mësohen të rinjve ‘fenomene edukative’ të eksperiencave të komunitetit LGBT, që nuk janë të miratuara nga MSH-ës dhe nuk përfshihen as në tekstet shkollore.

Komuniteti ‘LGBT’ ka të drejtat dhe liritë e veta; mund të kërkojë akoma më shumë nëse gjykon që i mohohen, por nuk mund të pranojmë që fëmijët tanë në shkollat publike të edukohen për orientime seksuale, apo fenomene të tjera kundër vlerave të familjes tradicionale shqiptare.

Qeveria ‘LGBT’, duhet të kthehet me këmbë në tokë e të mendojë për të gjithë qytetarët shqiptarë!

Shkodra është totalisht e përmbytur prej disa javësh, ndërsa kryeministri nuk denjon të shkojë!

Zoti kryeministër:

Qytetarët e përmbytur janë me bythë* në ujë! Reago!

Shko edhe ti me qeverinë tënde, futeni bythën në ujë me shpresën se do t’ju kthjellohet edhe koka nga lagështia dhe i ftohti!

Në të kundërt zemërimi ynë i ligjshëm, që jemi komunitet i ‘RSH-së’ (Republikës së Shqipërisë) do të jetë i madh e i fortë mbi këtë qeveri të deformuar politikisht e moralisht!