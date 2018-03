Shpërthimi në Tiranë, ja ku furnizohej montuesi i bombave me celularë

Zbardhen detaje nga grupi hetimor për personin e arrestuar që përgatiste mina me celularë në kryeqytet. Mesohet se 34-vjecari Gentian Hoxha, dyshohet se lëndën shpërthyese e siguronte në qytetin Fushë-Krujës. Edhe tregu kryesor për tregtimin e bomabave të cilat aktivizohen në distancë ishte po fushë-kruja, Durrësi dhe Kruja, pohojnë burime nga policia kriminale e Tiranës.

Në biznesin e tij të cilin e kishte marrë me qira, 34-vjeçari, kishte përshtatur një dhomë të dytë për të punuar i qetë dhe për t’u kamufluar sa më mirë nga policia. Pikërisht në atë dhomë u gjet laptopi, një sasi tritoli, bashkë me fitilat zjarrëpërcjellës që përdoren për krijimin e minave me celularë.

Hetuesit sekuestruan në tavolinën e punës së Gentian Hoxhës edhe një mikroskop si edhe disa kapsolla që përdoren për ndezjen e në distancë nëpërmjet telefonit të lëndës shpërthyese.

Provat e sekuesetrua në biznesin e 34-vjeçarit janë dërguar në laboratin e policisë shkencore për të vërtëtuar nëse mekanizmat shpërthyese që prodhonte Gentiani ishin përdorur apo jo në ndonjë ngjarje kriminale, e cila ka mbetur e pazbardhur. Pavarësisht se e kaloi gjendjen kritike për jetën, oficerët e policisë gjyqësore ende nuk kanë mundur ta marrin në pyetje Hoxhën.

Personi që mbeti i palgosur pasi ishte duke montuar një mine me celularë në dyqinin e tij në rrugën “Pjetër Budi”, nuk mund të flasë dhe të dëgjojë sipas mjekëve, pasi ka shumë dëmtime në kokë e gjymtyrë. Në tregun zi, çmimet për bombat me celularë shiten nga 700 euro deri në 1500 euro.