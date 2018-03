“Meri” bën parashikimin e ri: Ja cilat shenja të horoskopit do të jenë fatlume sot

Mos e humbisni parashikimin e zonjës Meri!

Kjo do te jete nje fundjave shume interesante pasi Marsi ne Shigjetar do bej një lidhje te bukur me Uranin ne Dash

E nen ndikimin e Uranit qe na kujton egocentrizmin dhe te ndryshmen veprimtaria jon do na afroj largpamësi optimizëm dhe krijimtari

Fundjava do jete e kendshme dhe do na sjelli si pozitivitet

1. Clirim nga cdo gje qe na mbante pezull

2. Guxim dhe perpjekje te reja

3. Zoterime te reja

4. Frymezim perparimtar

5. Prototipi

6. Gadishmeri per veprim

7. Ideologji qe shperthen pengesat

Cdo gje del ne Drite. Cdo gje qe na perket dhe duhet te jete e jona Cdo gje qe mund te fitojme

Dashi do kete udhetime dhe ndryshim planesh e filozofie per te aritur nje sukses

Demi do clirohet nga pasigurite e brendshme dhe nga kundershtaret

Binjaket do kene rezultat ne bashkepunime dhe ne nenshkrime kontartash apo qellime

Gaforrja do marri nje ngritje ne lidhje me karrieren dhe do kete ndryshime pune

Virgjeresha do mbyll kontrata me leverdi ekonomike dhe do hedh nje hap me perpara ne zoterim pronash

Peshorja do kete takime me njerez me ide te perparuara dhe kontakte me jashte apo pune qe behen large .Martesa me te huaj

Akrepi do tentoj ngritjen maksimale me shpejtesi maksimale ne ceshtjet ekonomike dhe ne lidhje me punen

Shigjetari do qelloj ne shenje ne cdo aspekt qe deshiron dhe me shume ne ceshtjet errotike

Bricjapi do zoteroj situatat ne nje moment ndryshimesh dhe zhvendosjesh por qe do i japin me shume frymemarrje

Ujori do udhetoj dhe do kete njohje te reja ne shoqeri e miqesi.Cdo gje e re fluturon per ta

Peshqit do tentojne te bejne nje sulm anatgonist ne lidhje me njerez te rendesishem qe lidhen me karrieren e tyre dhe mund tja dalin