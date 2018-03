Kokaina/ Menaxheri i Arbri Garden: Ngarkesa u vonua 2 javë, u kontrollua në Livorno

“News 24” ka zbardhur dëshminë e menaxherit të Arbri Garden, Donald Lushajt i cili është një nga të arrestuarit për 613 kilogramë kokainë që u kapën në Maminas. Lushaj dha detaje për itinerarin e kontenierit me kokainë nga Kolumbia në Shqipëri dhe përgjegjësitë që ka pronari i Arbri Garden, tashmë i arratisur, Arbri Çekaj.

“Kam 4 vite që punoj për Arbri Garden. Porositë bëhen nga Arbër Çekaj, kryesisht në Kolumbi, Ekuador dhe Argjentinë. Kontenierët që porositëm kësaj radhe ishin dy javë me vonesë. Arsyeja e vonesës ishin se u ndaluan për inspektim në Livorno. Madje Çekajt i erdhi një email, sipas të cilit ai duhej të paguante 4 mijë euro për ngarkim-shkarkimin që u bë në Livorno për inspektimin. Në Durrës unë jam kontaktuar nga agjenti doganor me inicialet A.M për të më njoftuar se ngarkesa mbërriti”- ka thënë menaxheri i kompanisë.



Edhe në dosjen e prokurorisë konfirmohet se sinjalizimi për ngarkesën me kokainë erdhi nga Livorno, pikërisht në portin ku menaxheri i kompanisë thotë se kontenieri u ndalua për inspektim.

Nga kjo dëshmi rezulton se policia dhe prokuroria shqiptare u njoftuan më herët nga italianët për mbërritjen e 613 kilogramëve kokainë. Siç tregon Donaldo Lushaj kontenieri me kokainë u kap dhe u kontrollua në Livorno. Madje u vonua për shkak të inspektimit. Sipas të githa gjasave, italianët lejuan udhëtimin drejt Shqipërisë, sepse prisnin që të kapeshin porositësit e vërtetë të kësaj sasie gjigande droge që mbërriti në Shqipëri.

Por siç dihet, në pranga janë vetëm shoferi i kamionit Armando Pezaku dhe një menaxher i kompanisë, Donaldo Lushaj. Pra policia shqiptare nuk arriti dot deri tek porositësit e mallit, madje nuk kapi dot as Arbër Çekajn, njeriun që kishte marrë përsipër të firmoste porosinë.

Pas kapjes së 613 kg kokainë që trafikantët sollën nga Kolumbia në Durrës, në këtë qytet kanë mbërritur ekspertët amerikane të DEA-s. Ekspertët amerikanë do të kryejnë veprimet e tyre për të verifikuar procedurat që janë ndjekur pas kapjes së kokainës.

Ekspertët mendohet se po shqyrtojnë gjithçka që nga mbërritja, vonesat dhe ndalimi i personave dhe sekuestrimi i kokainës. Dyshimet janë se personat që sollën kokainën nga Kolumbia kishin lidhje të fuqishme politike me anë të cilave garantonin nisjen e mallit me vlerë rreth 180 milion euro.