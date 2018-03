Rrëfimi, 17-vjeçarja: Bëra seks me babanë e shoqes, kisha arsye të fortë

Një histori e rrëfyer për psikologen e “The Sun’, ka habitur mjaft lexues duke ngjallur komente negative. Një 17-vjeçare ka fjetur me babanë e shoqes së ngushtë, ndërkohë që kishte shkuar me pushime me ta.

Ajo ka rrëfyer se si ndodhi e gjithë kjo histori…

Letra e vajzës

“Kam rënë në dashuri me babanë e shoqes time të ngushtë, dhe mendoj se kjo lidhje mund të ketë të ardhme.

Unë jam 17 vjeç ndërsa ai është 38.

Në fund të dhjetorit mamaja e shoqes time më ftoi që të shkoja bashkë me të, bashkëshortin dhe vajzën e saj, për disa ditë pushimesh në Lanzarote. Sigurisht që me kënaqësinë më të madhe pranova. Kur shkuam në hotel, ajo dhe burri kishin dhomën e tyre, e ndërsa unë dhe shoqja kishim një tjetër afër tyre.

Pushimet po shkonim vërtetë shumë mirë dhe ne po argëtoheshim, por gjërat filluan të ndryshonin kur pashë babanë e shoqes me të brendshme. Ishte kaq i mirë…

Një mëngjes shoqja dhe mamaja e saj po flinin deri vonë ndërsa unë përfitova nga rasti dhe shkova të ha mëngjes me atë, i cili ishte ngritur herët. Aty filloi të më ngacmonte një kamarier dhe pashë se babai i shoqes po na shihte me një buzëqeshje në fytyrë.

Kur filluam të bisedojmë pak, ai më pyeti nëse kisha të dashur dhe unë menjëherë iu përgjigja “jo”.

Kaq mjaftoi për shkëndijën e parë. Në mbrëmje shoqja më tha se ajo dhe nëna e saj kishin qejf të shkonin tek një klub, por unë i thash se nuk mund të shkoja dhe se do të qëndrojnë dhomë. Por as babai i saj nuk iku me to. Pak më vonë ai erdhi dhe me tha të dilni një xhiro me makinë.

Aq doja unë!

Kaluam shumë bukur në fakt por… asnjë lëvizje nga na ae tij. Para se të zbrisnim nga makina ai më puthi dhe më pas u ngjitëm në dhomën time, pasi shoqja akoma nuk ishte kthyer. Seksi ishte fantastik dhe vërtetë që ndjeva se e dëshiroja atë njëri, edhe pse ishte i martuar e për më tepër babai i mikes time.

Por pasi u kthyem nga pushimet ai nuk më mori më kurrë në telefon. Çfarë të bëj?! Ta marr unë apo t’i lë edhe pak kohë?!’

Përgjigjja e psikologes

“Jo! Nuk duhet të kesh asnjë lidhje me atë person. Duket qartë se ke qenë vetëm një eksperiencë gjatë pushimeve për të dhe ai nuk kërkon asgjë më shumë. Ti je vajzë e ere, duket të gjesh një person që është iu denjë për ty, jo dike që të do vetëm për të kaluar disa orë të këndshme”.