Martesa me Mirkon, Soni Malaj i rikthehet kohërave të vjetra

Këngëtarja Soni Malaj nuk njihet vetëm si një këngëtare shumë e zonja por edhe si një balerinë e shkëlqyer.

Vite më parë Soni mori pjesë në spektaklin e kërcimit “Dancing ëith te Stars”, ku u njoh me balerinin italian Mirko. Soni u martua me Mirkon dhe të dy u bënë prindër të një vajze. Mirëpo martesa e tyre nuk zgjati shumë dhe çifti u divorcua.

Soni do i rikthehet sërish eksperiencës së mëparshme duke marrë pjesë dhe njëherë në “Dancing ëith the Stars”, këtë herë me një tjetër balerin.

Ndërkohë ajo aktualisht është në një lidhje me një biznesmen në Tiranë