Lajm i keq për ju që keni euro dhe dollarë për të thyer!

Euro vijon ‘rekordin e zi’ në tregun valutor vendas.

Këtë fillimjave, monedha e përbashkët evropiane ra me 0.33 pikë përqindje, krahasuar me ditën e premte. Sipas Bankës së Shqipërisë, 1 euro u këmbye sot me 130.86 lekë.

Sipas ekspertëve, ky zhvillim në tregun e brendshëm valutor, vjen si pasojë e ofertës së madhe në valutë dhe qarkullimin e ulët të lekut.

Ndërkohë, edhe dollari amerikan mbetet në vlera të ulta, ndërsa sot u vu re një rritje shumë e vogël, me 0.10 pikë përqindje krahasur me të premten.

Sipas BSH-së, një dollar u këmbye këtë të hënë me 1.6.38 lekë.