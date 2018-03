Kush e zbuloi drogën e ardhur nga Kolumbia në Durrës? Rapiscan nxjerr sekretin

Keto kohe pyetja me e shpeshte qe po behet në Shqipëri pas kapjes se 613 kg kokainë në Durrës, brenda kontenierit me banane të ardhur nga Kolumbia, se kush e dha sinjalin per drogen, kompania Rapiscan ka dalë me nje reagim, sipas të cilit, sasia rekord u kap falë sistemit të skanimit të përdorur prej saj.

OSI Systems njoftoi sot se Dogana dhe Policia e Shtetit, të lehtësuar nga programi i skanimit mundën të sekuestronin sasinë e kokainës të kontrabanduar në Shqipëri.

Droga ishte fshehur në pjesën dyshe të kontenierit bashkë me dërgesën dhe u zbulua nga sistemet e skanimit të Rapiscan Eagle, nga dega e kompanisë përkatëse në Shqipëri. Policia e Shtetit vlerëson se vlera e sekuestrimit është 220 milionë dollarë.

Programi i skanimit është vendosur në vende të ndryshme dhe në secilin rast ka një histori të provuar të përfitimeve, duke përfshirë:

Zvogëlon ndjeshëm trafikimin e kontrabandës, duke përfshirë narkotikët, armët dhe valutën

Rritja e saktësisë në deklarimin e mallrave të importuara dhe të eksportuara, duke çuar në pagesën e saktë të detyrimeve dhe përfitim të rëndësishëm fiskal për qeveritë sponsorizuese

Përmirësimi i transparencës dhe shpejtësisë në pikat e kontrollit doganor, duke përfituar nga transportuesit ndërkombëtarë të ngarkesave

Rritja e sigurisë publike

Shefi Ekzekutiv i OSI, Deepak Chopra, tha: “Ky sekuestrim i 27 shkurtit në Shqipëri i shtohet rekordeve të të programeve tona të shërbimeve të integruara për të ndikuar në evazionin e detyrave dhe trafikimin ndërkombëtar të kontrabandës në Shqipëri dhe vende të tjera. Jemi krenar që mbështesim Doganën dhe Policinë e Shtetit në përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të luftuar këto aktivitete të paligjshme “.