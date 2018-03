Kur burri kthehet dhe shikon djalin, nuk arrin dot të mbajë lotët…video po bën namin!

22-vjeçari Vernon Barnard jeton në Afrikën e Jugut dhe ëndërron të bëhet një këngëtar i famshëm. Gjithkush që e ka dëgjuar ka thënë se ai është shumë i aftë në të kënduar dhe kështu e mendon edhe juria e “The Voice South Africa”. Por kur, gjatë performancës, një nga gjyqtarët u kthye për ta zgjedhur këtë zë, ai nuk mundi t’i mbante lotët, sepse Vernon është një djalë shumë i veçantë:

I riu ka lindur me një glaukomë: Deri në moshën 5-vjeçare ai mund të shihte, por pastaj gjërat u përkeqësuan nga dita në ditë. Përkundër 16 operacioneve, djali u bë plotësisht i verbër.

Tani versioni i tij i këngës nga One Direction, “Story of My Life”, është shpërndarë në të gjithë vendin, përcjell ShkodraNews. Djaloshi është tashmë ylli i këtij edicioni të shfaqjes së talenteve.