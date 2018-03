Kryemadhi: Ndërtimi i kullave në Tiranë për të pastruar paratë e drogës

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, deklaroi mbërmjen e sotme se është kundër ndërtimit të kullave në Tiranë. Kryemadhi tha se ndërtimi i kullave i shërben vetëm pastrimit të parave të drogës, pasi pallatet janë bosh.

“Për ccfarë na duhen kullat neve kur Tirana është e mbytur nga ndërtimet? E di sa apartamente janë bosh në Tiranë? Shqipëtarët po largohen, kush do të marrë këto mjedise në kulla me qera apo do t’i blejë”, tha Kryemadhi.

Kryetarja e LSI u shpreh se bizneset, të vogla dhe të mesme, po mbyllen, atëherë kush do të hapë biznese në këto kulla.

Ndërsa për prishjen e Teatrit Kombëtar, Kryemadhi tha se do të jetë në rreshtin e parë të protestës në krah të artistëve dhe aktorëve, për të mos lejuar prishjen e godinës ekzistuese.