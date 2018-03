Kroatët “peshkojnë” kanabisin e nisur nga Shqipëria

Pako të mbushura me kanabis sativa janë gjetur në brigjet e ishullit Hvar në Kroaci. Lajmi bëhet i ditur nga mediat kroate të cilat theksojnë se pakot që notonin pranë brigjeve të Dubrovnikut janë gjetur nga patrullimet e policisë detare ditën e shtunë.

Më pas kërkimet kanë vijuar dhe sot janë gjetur edhe 3 pako të tjera në afërsi të ishullit Hvar. Autoritetet kanë bërë të ditur se ngarkesa mund të jetë më e madhe, dhe sasia e drogës sipas tyre është nisur nga Shqipëria ose Mali i Zi me distinacion Italinë.

Sipas policisë, pakot janë hedhur në det gjatë udhëtimit të skafit që i transportonte dhe specifikohet se deri tani janë arritur të gjenden 160 kg.

Por nga Shqipëria, Kroacisë nuk i kanë shkuar vetëm thasët me kanabis, por edhe mbeturinat me etiketa në shqip. Ato janë hedhur në lumenj dhe pasi kanë përfunduar ne det, janë marrë nga rrymat detare duke përfunduar në brigjet kroate. /Klan Plus