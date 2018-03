Trafiku i kokainës, sekuestrohen 10 milionë Euro prona dhe kompania e ndërtimit në Tiranë

Prona me vlerë mbi 10 milionë dhe një kompani ndërtimi, që dyshohet se janë fituar nga trafiku i kokainës, u sekuestruan nga Policia e Shtetit ne zbatim te nje vendimi të Gjykatës së Krimeve të Rënda. Pronat mësohet se janë regjistruar në emër të Luan Spahiut 53 vjeç banues në Tiranë.

Ky shtetas është dënuar në vitin 2011, nga Gjykata e Frajbugut me 5 vite burg për akuzën e trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Sipas policisë, Spahiu është dënuar për trafikimin e sasive të mëdha të kokainës nga Kolumbia drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera.

Paratë e fituara nga kjo linjë e trafikut të kokainës, Spahiu i kishte investuar në kompaninë e ndërtimit “Pinari” Sh.p.k në Tiranë, si dhe në disa troje ndërtimi dhe sipërfaqe toke në Selitë e në rrugën “Naim Frashëri”.

Sipas policisë, Spahiu kishte ndërtuar një kompleks banimi të cilin kishte arritur ta shiste pjesërisht. Pas hetimit të Prokurorisë, Gjykata vendosi që 32 apartamente me sipërfaqe 3400 m2 të sekuestrohen. Sekuestro u vendos edhe mbi tri njësi tregtare në të njëjtin kompleks, me sipërfaqe 230 m2. Po ashtu një vilë tri katëshe në rrugën “Hoxha Tahsim”, me sipërfaqe 340 m2, si dhe disa garazhde u sekuestruan. Gjykata vendosi të njëjtën masë për dy sipërfaqe trojesh në rrugën “Naim Frashëri” dhe në Selitë, përkatësisht 5600 metra dhe 18 mijë m2, si dhe tri automjete të shtrenjta.

Pronat e kompanisë Pinari Sh.p.K dhe llogaritë bankare të kësaj kompanie, të Luan Spahiut dhe të të afërmeve të tij, u bllokuan deri në përfundim të procesit gjyqësor që pritet të zhvillohet në Gjykatën e Krimeve të Rënda.