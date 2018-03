Koreja e Veriut kërcënon SHBA: Do tu kundërpërgjigjemi

Koreja e Veriut do t’i kundërpërgjigjet në mënyrën e vet stërvitjeve të përbashkëta që do të zhvillojë ushtria amerikane me atë të Koresë së Jugut. Ky është kërcënimi i fundit që vjen nga regjimi komunist që akuzon SHBA për shpallje lufte në gadishull.

Koreja e Veriut kërcënoi me kundërpërgjigje nëse Shtetet e Bashkuara kryejnë ushtrime të përbashkëta ushtarake me Korenë e Jugut, duke thënë se stërvitjet do të dëmtonin përpjekjet e pajtimit në gadishull.

Uashingtoni do të fillojë zhvillimin e stërvitjeve të përbashkëta në fillim të prillit, tha këtë javë këshilltari i sigurisë presidenciale në Korenë e Jugut – e fundit në një sërë stërvitjesh, të cilat Veriu i ka përshkruar rregullisht si një kërcënim.

“Në qoftë se SHBA përfundimisht ushtron stërvitje të përbashkët ushtarake duke mbajtur sanksionet, Republika Popullore Demokratike e Koresë së Veriut do t’i kundërvihet SHBA-së me mënyrën e vet të kundërveprimit dhe SHBA-të do të përballet me të gjitha përgjegjësitë për pasojat që vijnë”, tha agjencia zyrtare e lajmeve e regjimit komunist KCNA.