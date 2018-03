Këto janë efektet e tmerrshme që kondomët i shkaktojnë organizmit të femrës

Mos e injoroni prezervativin gjatë marrëdhënieve seksuale për shkak të frikës nga efektet e tij anësore. Duke penguar një alergji ndaj lateksit, nuk ka efekte anësore të njohura të prezervativëve në femra apo meshkuj.

Nëse jeni të ndjeshëm ndaj lateksit, përdorni kondomë të bërë nga poliuretani ose nitrili për të eliminuar ndonjë acarim, djegie ose reagime të tjera alergjike, shkruan PËË transmeton Gazeta Shneta.

Shmangni spermicidet si nonoxynol-9 që mund të shkaktojnë infeksione maja, por mos e ekspozoni veten ndaj rrezikut të infeksioneve HIV ose infeksioneve seksualisht të transmetueshme duke mos përdorur kondom.

Cilat janë efektet anësore të prezervativëve?

Asnjë efekt anësor përveç alergjisë së Lateksit në disa femra ose meshkuj.

Spermicidet mund të shkaktojnë kruajtje dhe djegie në nivel lokal

Prezervativët me Nonoxynol-9 mund të shkaktojnë infeksione maja te femrat

Shumica e prezervativëve, për burrat dhe gratë, janë bërë nga lateksi. Por në qoftë se lateksi nuk pajtohet me ju, produktet alternative të bëra nga materiale si poliuretani dhe madje edhe qengji janë gjithashtu në dispozicion. Në fakt, shumë prezervative të reja femërore janë bërë nga materiale si poliuretani ose nitrili.

Si të kuptoni një alergji nga lateksi

Dëshironi të dini nëse keni alergji nga lateksi? Ju mund të jeni alergjik ndaj avokados – 40% e viktimave të alergjisë së lateksit janë alergjike ndaj avokados. Alergjitë e lateksit mund të jenë mjaft serioze – aq shumë saqë nëse keni një reagim të fortë nga lateksi, mund të keni nevojë për kujdes mjekësor emergjent.

Ju zakonisht do të shihni këto simptoma që dalin pothuajse menjëherë, brenda disa minutave sapo të vini në kontakt me prezervativ nga lateksi: Ithtësia dhe acarimi i lëkurës, shpella, skuqje dhe ënjtje e lëkurës, skuqje e zonës që erdhi në kontakt me lateksin, vështirësi ose pengesa në frymëmarrje.

Vërejtje: Vështirësi të rënda të frymëmarrjes – me ose pa tronditje dhe rënie të presionit të gjakut – janë shenja të anafilaktit, një reaksion alergjik shumë i ashpër që kërkon ndërhyrje urgjente mjekësore.

Spermicidet shkaktojnë kruajtje, djegie dhe skuqje

Nëse jeni duke përdorur një spermicid për të rritur mbrojtjen tuaj kundër shtatzënisë, mund t’ju duhet të kontrolloni ndjeshmërinë tuaj ndaj ndonjë kimikali në të. Shpesh, çdo efekt anësor është rezultat i spermicidit dhe jo i prezervativit. Pra, si mund ta dalloni fajtorin? Nëse jeni duke përjetuar simptoma të një alergjie, por nuk jeni alergjik ndaj lateksit ose jeni duke përdorur një prezervativ pa lateks, ju mund të fajësoni spermicidin.

Reagimi më i zakonshëm është një ndjesi e përgjithshme e djegies në zonën që erdhi në kontakt me lubrifikantin spermicidal; ju gjithashtu mund të përjetoni irritim ose skuqje.

Prezervativët spermatozoidë mund të shkaktojnë infeksione maja

Infeksionet e majave mund të jenë një efekt anësor për gratë, nëse prezervativi lubrifikohet me nonoxynol-9, një spermicid. Disa mendojnë se nonoxynol-9 mund të ndihmojë në vrasjen e virusit HIV, por ky pretendim mbetet kryesisht i paprovuar. Ndoshta është më mirë që thjesht të kalosh në një markë ose lloj prezervativi që nuk e ka këtë substancë.