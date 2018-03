Demi Lovato ka rrëfyer për herë të parë se në moshën 7-vjeçare ka tentuar të vrasë veten.

Lovato tha se kishte raste kur nëna e saj kishte frikë ta zgjonte sepse nuk e dinte nëse do të ishte gjallë apo jo.

“Kur isha 7 vjeçe e dija se nëse do ti jepja fund jetës sime dhimbja do të përfundonte,”-tha ajo për prezantuesin e US TV, Phil.

25-vjeçarja tregoi se kishte mendime vetëvrasëse kur po luftonte me depresionin dhe çrregullimin e saj bipolar.