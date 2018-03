EMRI/ Arti shqiptar në zi, ndahet nga jeta këngëtari i njohur

Këngëtari i njohur shqiptar Nijazi Bytyqi është ndarë nga jeta ditën e djeshme në moshën 72 vjeçare. ‘Flutura’, ‘Venera’, ‘Lojë e dashuri’ ishin disa nga krijimet më të suksesshme të Nijazi Bytyqit.

Lajmin e vdekjes e dha i biri i tij, Elvis Bytyqi nëpërmjet një postimi në Facebook.

“Me pikëllim lajmërojmë të afërmit dhe shokët tanë, se sot me datë 03.03.2018. ndërroi jetë babi ynë

NIJAZI BYTYQI!

Varrimi do të bëhet nesër (04.03.2018)në ora 12:00, me Drekë.”- shkroi i biri i këngëtarit.

Bytyqi u shqua si një ndër këngëtarët më të mirë të kohës së tij dhe është dalluar për interpretimin e shkëlqyer të këngëve qytetare.