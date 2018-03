Izet Haxhia deklaratë bombë, diçka e rëndë i ka ndodhur të dashurë së tij

Izet Haxhia, ish truproja i Sali Berishës, ka shkruar në profilin e tij në Facebook sot një shkrim me tone te ashpra, për një problem që duket se i ka ndodhur të dashurës së tij me emrin Franca, një shqiptare me të cilën ka 6 muaj ne një lidhje.

Ai e bëri publike këtë lidhje dashurie pak ditë pas lajmit se Turqia kishte vendosur për ekstradimin e tij në Shqipëri.

Ne jeten time té veshtire e té trazuar nga mijra dallge té saj , e vetmja gje qe nuk kam bere ka qene genjeshtera .Kam bere shume gabime e té keqia ndaj té tjereve por nuk kam luajtur me ndjenjat e askujt ,kam qene i palumtur ne çdo lidhje, i paplotesuar .Ka disa muaj qe une po jetoj nje dashuri té madhe ,qe me ka ndryshuar

jeten ,me ka bere té lumtur ,me ka bere té njof vetveten , ta dua ate , ta dua jeten .

Nje dashuri kaq e madhe , kaq e paster , kaq e pafajshme nuk mund té mbahej brenda vetes ,

nuk mund té fshihej , nuk mund té frikesohej

nga çmendina anadollake e opinjonit hipokrit Shqiptar..Me kembnguljen e dashurise time ,vendosem ta benim publike ,ne nje moment té veshtire qe po kalonim , momentin e lajmit per ekstradimin ..Na u sulen si hjenat té gjithe ,ne radhe té pare femijet e mij ,me nje fjalor té denje per halabaket e rrugeve ,u sulen te afermit e dashurise time me viktimizime e thagma dhe fyerje ndaj meje .U sulen kategoria me e ndyre e anonimeve té fshehur pas profileve fallso té FB ,me mesazhe monstruoze ,qe permbanin , sharje nga me té ndyrat ,kercenime ,fyerje , té denja vetem per ata .Nuk mund ta honepsnin dot dashurine tone ,lumturine tone ,U vune ne pergjim ,thirren ne ndihme gjithe ligesite e tyre ,dhe ju sulen nje femre te pambrojtur ,me shpirt artisti qe nuk kishte degjuar kurre ndaj vetes se saj asnje sharje ,asnje fyerje , asnje monstruozitet té tille .Dhe shpirti i saj i ndjeshem u thye ,u tulat u fye u tmerrua u tremb, nga keto hjena qe vetem ne Shqipri mund té gjenden .

Degjoni ketu o njerez té ndyre .

izeti Ne nuk jemi si ju ,ne nuk fshihemi si ju , nuk kemi ligesite tuaja té shpirtit tuaj qe nuk Ka njohur kurre dashuri , por vetem imoralitet e ndyrsillik , vetem poshtersi e ligesi .

Ne nuk beme asgje té keqe , vetem sa duhemi ,

kur qenka bere faj e krim dashuria ?

Pse qenka faj dhe krim publikimi i kesaj ndjenje kaq te paster e pafajshme .

Ju e fituat nje beteje , por nuk mund ta fitoni kurre luften ndaj kesaj Dashurie kaq té madhe ,me gjithe metodat tuaja té ndyra e té neverirtshme .

Dashuria jone e paster, si pikat e lotit do té fitoje mbi gjithe pisllikun ,imoralitetin dhe ligesite tuaja . Té kaluara dashuria ime e perjteshme !!!