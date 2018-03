“Isha gati ta vrisja”, Edi Rama flet për deklaratën bombë të Sali Berishës

Kryeministri Edi Rama sot nga studio e emisionit “Studio e Hapur”, ka folur edhe mbi ate qe mendon per deklaratat e ish kryeministrit Sali Berisha i cili pak dite me pare, ne emisionin “Real Story” te Sokol Balles, duke folur per 21 Janarin ku u vrane 4 protestues, tha se pervec gardes mund te qellonte edhe gishti i tij.

Eni Vasili: “Isha gati ta vrisja Edi Ramën”, si e komentoni kete deklarate?

Rama: Çfarë përgjigje të jap, del i marri i lagjes e thote do vrisja komshiun, tani çfarë ti thuash, na ka zënë, kjo është lagjia jonë, aq më tepër për sa kohë ka akoma njerëz të shkretë që e ndjekin e dëgjojnë ka edhe jo pak që e besojne, taksirat, por kjo s’është puna ime, në këtë më fusni ju, punët e mia janë të tjera”.