I vodhën pronën në Lezhë, flet Gjek Çelaj që çoi në pranga gjysmën e Bashkisë së Lezhës: Ja si e zbulova

Në Tonight llva Tare ku po diskutohej cështja e tjetërsimit të pronave në Bashkinë e Lezhës, ndërhyri përmes një reagimi me shkrim denoncuesi kryesor i kësaj skeme, të cilit i është vjedhur prona, zoti Gjek Çelaj.

Denoncuesi Çela tha se e kishte denoncuar këtë çështje në vitin 2017. Kjo, pasi një topograf i kishte thënë që dikush ia kishte marrë pronat.

Çelaj tha se ka vënë në dijeni të gjitha institucionet dhe vetëm Policia, Prokuroria dhe Avokati i Popullit kanë reaguar

Reagimi i plotë:

Ne muajin gusht 2017 neve, si trashegimtare te ligjshem te nje pjese te pronave te grabitura, jemi vene ne dijeni nga nje topograf se kishte shume mundesi qe dikush na kishte marre pronat. Menjehere u vume ne levizje dhe beme verifikimet tona dhe, fatkeqesisht, rezultoi se ishte e vertete.

Atehere une bera nje kallezim penal ne Prokurorine e Lezhes te ciles i dergova edhe vendimin e Gjykates se Lezhes te vitit 2006 qe na njihte si trashegimtare te ligjshem dhe, gjithashtu, i dergova edhe disa dokumente te Arkivit Shteteror, te kohes se Zogut dhe te vitit 1945 qe provonin pronesine tone.

Prokuroria filloi hetimet dhe pas dy javesh, me vendim te gjykates Lezhe, prona u vendos nen sekuestro. Une pata informuar thuajse te gjitha institucionet shteterore rreth asaj qe kishte ndodhur dhe m’u pergjigjen me korrekltesi vetem Prokuroria Lezhe, Policia e Shtetit dhe Zyra e Avokatit te Popullit. Sic e dini, hetimet cuan ne arrestimin e disa personave. Jam teresisht i cuditur me dy fakte:

1. Perse dikush, per interesa politike mobilizon tufat e budallenjve ne Lezhe per te protestuar kunder nje procesi penal, aq me shume qe gjithe populli i Lezhes e di se ne bregdetin e Lezhes eshte bere kerdia me pronat dhe ketu jane te implikuar zyrtare te meparshem dhe aktuale lokale. Sic e dini edhe ju, krimi nuk ka ngjyra politiuke. Ngjyrat e krimit jane dy: Imoraliteti dhe paligjshmeria.

2. Si mundet qe ” drejtesia ” shqiptare te gjeje prova te mjaftueshme per arrestimin e dikujt diten e premte dhe pasi ne Lezhe e deri ne Tirane fryu stuhi ( mesa duket stuhia i ka derguar gjyqtarit ” faqen Nr.13 ” te dosjes qe kishte harruar ta lexonte ) gjate fundjaves, doli qe provat jane ” te pamjaftueshme ” dhe ” fatkeqet ” qe kane vjedhur 235 mije metra katror toka tani duhet te sigurohen per 24 ore me polic tek shtepia.

Neve si trashegimtare te prones na intereson kthimi i prones ne gjendjen e meparshme juridike dhe, megjithe demin qe na kane bere, ” drejtesia ” ne dashte t’i denoje, t’i liroje ose t’i shpalle ” heronj te demokracise dhe te moralit te saj “. Ajo per te cilen une, ashtu si organi i hetimit dhe policia qe ehste marre me ceshtjen, jam i sigurt eshte fakti se nuk kemi te bejme me gjera te rastit, sporadike dhe as pakujdesi por me nje rrjet te mireorganizuar, koordinuar i cili ka pervetesuar pronat dhe, nje pjese e zyrtareve shteteror kane marre shperblimet ne te holla. Si popull, kemi gati tri dekada qe na kane hypur ne qafe gangsteret politike, banditet e ” drejtesise ” dhe budallenjt qe behen vegla te verbera te tyre.

Gjithashtu, me duhet t’ju them se as z. Edi Rama dhe as deputeti i zones, z. Pjerin Ndreu nuk kane kurrfare meritash ne ndjekjen e ceshtjes dhe konkluzionet e hetimit pasi qendrimet e tyre, gjate gjithe kesaj kohe kane qene te heshtura, megjithe informacionet qe iu kemi derguar. Madje, nuk kemi marre asnje lloj reagimi prej tyre. Prandaj, mos iu jepni atyre merita qe s’i kane dhe i kerkoj politikes, majtas dhe djathtas, te rrije larg kesaj ceshtjeje. Ne jemi dhe do te jemi te vendosur deri ne fund ne kthimin e te drejtave tona te shkelura.